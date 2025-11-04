立法會選舉2025｜屯門三聖邨3男童撕走選舉海報 涉刑事毀壞被捕

3男童撕走屯門三聖街立法會選舉海報被捕，年齡介乎14至15歲。

警方於上周六(1日)至周日(2日)接報，指張貼於屯門三聖邨有蓋通道及休憩空間的立法會換屆選舉推廣海報被撕走。經調查後，探員於前日(2日)以「刑事毀壞」罪拘捕3名男子，年齡介乎14至15歲。

自上月31日起，房委會在青山分區三聖邨的兩處有蓋通道及休憩空間懸掛了共61張由選舉事務處分發的立法會換届選舉推廣海報。其後房委會人員於巡查期間，分別兩次發現其中的3張海報被人撕走，於是隨即向警方報案。

翻查附近閉路電視片段後，警方鎖定了犯案的3名男子，及後在友愛邨愛定商場成功將他們拘捕，並在其中一名14歲男子的單車上起回其中兩張涉事海報。3名被捕男子現正保釋候查。

