立法會選舉2025｜廉署拘4男 涉網上留言煽惑他人不投票或投無效票
廉政公署今日(12月7日)拘捕四名人士，他們涉嫌在2025年立法會選舉期間，在社交平台留言，煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《選舉條例》)第27A條。
四名被捕男子年齡介乎33歲至41歲。廉署會依法及按既定程序作出跟進，並會在完成調查後向律政司索取法律意見，以決定是否作出檢控。
廉署重申，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯《選舉條例》第27A條。廉署就本屆立法會選舉，以涉嫌干犯該罪行先後拘捕共11人，並落案起訴其中三人。
廉署執行《選舉條例》，竭力維護廉潔選舉，絕不姑息任何人士擾亂選舉，必定會嚴正果斷執法，以捍衛選舉安全，確保選舉公平、公開和誠實進行。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-廉署拘4男-涉網上留言煽惑他人不投票或投無效票/625511?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
