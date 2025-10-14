廖長江向傳媒表示決定不再參選新一屆立法會。(資料圖片)

立法會換屆選舉提名期10月24日展開。68歲的商界（二）立法會議員廖長江向傳媒表示，經過慎重考慮，決定不再參選新一屆立法會。廖長江指，已連續擔任三屆議員，「想做的，必須做的，都已經做到」，又稱香港已完成機制建設，開啟由治及興，形容崎嶇之路已基本踏平，是合適時候交棒。他補充，日後將更加專注於其他工作，並繼續在不同的崗位上服務國家和香港。

至今已有13人宣布不競逐連任，包括張宇人、梁君彥、馬逢國等人，當中7人年齡在70歲或以上。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-廖長江宣布不參選-累計13名議員不競逐連任/608363?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral