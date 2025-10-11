IMG_0325_0.jpeg

立法會選舉12月7日舉行，飲食界議員張宇人及保險界議員陳健波今日宣布不會參選。

最資深、亦是今屆最年長的議員，76歲的張宇人指考慮到一國兩制的發展及飲食界的需要，他與自由黨黨友、家人、朋友及生意夥伴商量後，經過慎重考慮，決定不再參選。

張宇人從2000年加入立法會，他指在立法會議員崗位上，很榮幸能參與見證香港的發展。他感謝飲食界及香港市民的支持和厚愛，離開立法會崗位後會繼續為業界及市民發聲，為香港的發展貢獻，為一國兩制發揮個人力量。

陳健波同日宣布不參選

另外，今年71歲的陳健波同日宣布不參選，他表示主要考慮是自2008年起已經擔任4屆立法會議員，認為目前是合適時間交棒予有心、有抱負服務保險業界及香港的有能之士。

廣告 廣告

陳健波表示對於能夠擔任立法會議員17年感到光榮，他指「香港是我家」，未來仍會在其他崗位利用專業所長和經驗，協助政府施政，努力提升香港作為國際金融中心，特別是保險業的發展。他希望新一屆立法會有更多年輕人加入，既培養管治人才，同時監察及助力政府施政，發揮愛國者治港的最佳管治效能，為香港市民謀幸福，並加快融入國家發展大局。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-張宇人及陳健波宣布不參選-兩人均年屆70歲/607592?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral