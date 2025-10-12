立法會選舉2025｜張欣宇林健鋒宣布棄逐連任 至今8議員表態不再參選

張欣宇已宣布不參選新一屆立法會。(資料圖片)

立法會換屆選舉提名期本月24日展開，多名議員相繼表態不會競逐連任。香港新方向張欣宇今日宣布，因家庭原因不再參選下一屆立法會，表示過去4年有幸獲得國家信任和市民支持，能夠以立法會議員身份服務香港是他最大的光榮。連續擔任5屆立法會議員、年過70歲的林健鋒亦在今日表示，經慎重考慮及與香港總商會、黨友和家人商量後，決定不再參選。

張：香港才是真正的家

張欣宇指，雖然他並非在香港出生，但能夠在香港求學、成家和立業，始終對這裡的人和事深懷感恩，「此處也才是我真正的家」，又稱幸運得到香港新方向一直的無條件支援，「我們熱愛香港，珍惜香港，會繼續努力讓這個家變的更好。」他又感謝傳媒過去4年訪問他，「是你們這四年來不吝嗇給予我受訪的機會，才令我可以更好地發揮自身所長，履職盡責。」

林健鋒就表示，在5屆立法會議員任期內「始終兢兢業業、恪盡職守」，為香港工商業界發展和市民福祉努力，未來除希望專注商界事務、與商界出外招商引資，亦想「給業界青年才俊更多機會」。他重申，自己服務香港的心不變，今後會繼續通過不同平台為工商界發聲、為香港服務。

▼多名議員已宣布不參選下屆立法會▼

連日多名議員相繼宣布棄選

綜合連日來不同消息，多名年過70歲的議員已表明不再參選，包括立法會主席梁君彥、選委界馬逢國、飲食界張宇人、保險界陳健波，其餘宣布不再參選的議員有新思維狄志遠、進出口界議員黃英豪。

