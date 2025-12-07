立法會選舉2025｜恒地主席李家誠讚投票氣氛好 盛智文指候選人平均40多歲非常年輕

立法會選舉會展的選舉委員會票站，恒地主席李家誠到場投票。(吳康琦攝)

立法會選舉正進行投票，在會展的選舉委員會票站，陸續有選民到場投票，亦有選民完成投票後，手持心意謝卡在場拍照留念。

恒地主席李家誠下午2時到場投票，手持心意謝卡向傳媒稱呼籲各界投票，又指留意到截至下午1時多，選舉委員會界別投票率已接近90%，形容氣氛很好。

蘭桂坊集團主席盛智文投票後見記者，指留意到今屆候選人平均年齡只是40多歲，非常年輕，亦有很多新人。他期望新一屆議員可幫助政府施政，為香港創造更美好的未來。

全國政協常委唐英年表示，選舉是「新階段」的重要標誌，選好新一屆立法會對香港「一國兩制」實踐行穩致遠至關重要。唐英年發聲明指，立法會是特區管治架構的重要組成部分，對香港實現良政善治、貫徹落實「愛國者治港」原則、保障民生福祉、維護安全穩定和高質量發展非常重要，呼籲市民盡公民責任，積極行使公民權利，團結一致參與投票，選出新一屆立法會議員。

全國政協委員、歌唱家莫華倫在投票後表示，希望下一屆議會推動政府在文化方面投放更多資源，認為對於香港作為中外文化藝術交流中心十分重要。他又說，經歷大埔宏福苑火災的困難時期，「立法」一環可以安定人心，候選人更加積極，認為現時舉行選舉合適。

