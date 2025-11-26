珠海長隆飛船酒店買2送2
立法會選舉2025｜批發及零售界論壇 謝邱安儀邵家輝同台較量
立法會選舉12月7日舉行，今日（26日）上演批發及零售功能界別選舉論壇。兩名候選人分別是零售管理協會主席、謝瑞麟珠寶主席謝邱安儀，以及爭取連任的自由黨主席邵家輝。
謝邱安儀：有能力帶領業界的「同路人」
在政綱介紹環節中，謝邱安儀表示，自己在零售界深耕20多年，又提及中藥材和蔘茸海味店舖，因沒有年輕客源，只能「食老本」，又形容業界「正處於十字路口，失去方向感」，需要為業界重新定位，強調自己是有能力帶領業界的「同路人」。
邵家輝：希望為業界爭取更多機遇
另一候選人邵家輝表示，不少市民選擇在深圳消費，又指「20年前深圳比宜家更加平」，只是內地近年高質量發展，食材、食品、服務質素等已經做到十分極致，需加強香港競爭力。他強調，現時「係一個有危嘅情況，亦都有機」，希望為業界爭取更多機遇。
謝邱安儀：偏僻街道增設車位
在必答題環節方面，兩人被問及政府應如何增加泊車位供應。謝邱安儀指，香港地少車多，車位不足問題長期未解決。她提出短期改善建議，包括檢視咪錶位有否遭濫用，以及在港九新界的偏僻街道增設更多車位，偏僻街道的車位為市區車位一半價錢，舒緩市區的泊車壓力。她亦提到，現時有「泊車機械人」等科技可善用停車空間，又建議香港引入大型泊車系統，提升整體泊車位使用效率。
邵家輝：警方應適度違寬容例泊車
邵家輝坦言，過去曾經常打電話報警，叫警察去抄牌，但近年經濟環境轉差，已建議若不阻塞交通，應適度寬容。他強調，有充足車位有助帶動業界，又指，嚴厲抄牌將影響駕駛人士的消費意欲。他提及，應善用科技，引進智能泊車系統與咪錶位查詢服務，北部都會區規劃中亦應該預留更多車位。
