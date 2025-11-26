立法會選舉2025｜投票日港鐵多條路綫提早頭班車 旗下商場推抽獎 (附詳情)

多條港鐵路綫在立法會投票日會提早頭班車。(資料圖片)

立法會換屆選舉下月7日投票，今次投票站開放時間會延長至早上7時半至晚上11時半。港鐵部分重鐵及輕鐵路綫當日提早至早上約5時至5時半開出，方便票站人員前往票站為開放投票做好準備。

港鐵商場將推「投票有禮」抽獎活動

另外，港鐵除在車站及商場宣傳，亦會在港鐵商場推出「投票有禮」抽獎活動，提供逾300份介乎1,000元至5萬元不等的港鐵商場電子優惠券，鼓勵市民投票。港鐵亦會配合選舉事務處在上水港鐵站出口附近展示橫額及指示牌，指引及便利身在内地的已登記選民前往鄰近邊境投票站投票。

至於公司內部，港鐵稱會向員工推廣上水、港珠澳香港口岸和香港國際機場設立的鄰近邊境投票站，方便相關地區工作的員工投票，而持有投票「心意謝卡」的員工亦可登記參加內部活動，有機會獲得公司禮品。

