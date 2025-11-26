珠海長隆飛船酒店買2送2
立法會選舉2025｜投票日港鐵多條路綫提早頭班車 旗下商場推抽獎 (附詳情)
立法會換屆選舉下月7日投票，今次投票站開放時間會延長至早上7時半至晚上11時半。港鐵部分重鐵及輕鐵路綫當日提早至早上約5時至5時半開出，方便票站人員前往票站為開放投票做好準備。
港鐵商場將推「投票有禮」抽獎活動
另外，港鐵除在車站及商場宣傳，亦會在港鐵商場推出「投票有禮」抽獎活動，提供逾300份介乎1,000元至5萬元不等的港鐵商場電子優惠券，鼓勵市民投票。港鐵亦會配合選舉事務處在上水港鐵站出口附近展示橫額及指示牌，指引及便利身在内地的已登記選民前往鄰近邊境投票站投票。
至於公司內部，港鐵稱會向員工推廣上水、港珠澳香港口岸和香港國際機場設立的鄰近邊境投票站，方便相關地區工作的員工投票，而持有投票「心意謝卡」的員工亦可登記參加內部活動，有機會獲得公司禮品。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-投票日港鐵多條路綫提早頭班車-旗下商場推抽獎-附詳情-/622298?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
立法會選舉2025｜周星馳支持吳傑莊贈對方「掂」字 萬綺雯拍片撐表弟沈豪傑｜Yahoo
立法會換屆選舉還有 1 個半星期就舉行，候選人持續推出選舉廣告宣傳，個別甚至找到城中名人和演藝界人士背書。在選舉委員會界別爭取連任的吳傑莊，昨日（25 日）在社交平台發帖文，表示獲得「星爺」周星馳支持參選立法會。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
MIRROR聯乘SANRIO限定店安排混亂 IG出Story今日停派籌重新安排
MIRROR成軍7周年，最近有連串活動，當中包括其下公仔BABY MIRROR首次聯乘Sanrio Characters嘅公仔系列，噚日（25日）開始喺又一城設多個打卡位及限定店。據官方安排，噚日朝早9點開始派籌，大量鏡粉前往到限定店排隊拎籌，不過由於購物流程嚴重延遲，導致唔少有籌嘅鏡粉延遲甚至無法入場，人流管制安排欠佳，引發大批苦候多時嘅鏡粉鼓譟，現場情況一度混亂。晚上8時左右有人報警，執法人員到場，而MakerVille行政總裁金廣誠亦有到場了解事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
天氣｜周四周五早上清涼低至 16 度 日夜溫差大 下周初有一兩陣雨｜Yahoo
天文台預測，受到強烈東北季候風補充影響，未來一兩日廣東沿岸氣溫稍為下降，本港明早（27 日）最低氣溫為 17 度，周五（28 日）早上最低氣溫更只有 16 度，日夜溫差頗大，至於日間普遍晴朗及非常乾燥，相對濕度可低至百分之 30。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
大圍金禧花園5座高層2房戶 議價後最終以$450萬沽出 (另有本日最新成交)
大圍金禧花園5座高層2房戶 議價後最終以$450萬沽出 中原地產 - 趙國華經理表示，近日整體交投氣氛向好，大圍金禧花園本月暫錄約5宗成交，新近錄得5座高層C室，單位建築面積416平方呎，實用面積314平方呎，2房間隔，原先叫價約$460萬，議價後最終以$450萬沽出，實用面積平均呎價$14331。 趙國華指，新買家為區內客，見屋苑位置方便，單位高層開揚，間隔合用，有企理裝修，即決定入市單位自用。據了解，原業主則於2009年以$167萬購入上址，持貨約16年，現轉手賬面獲利$283萬離場，單位期內升值169%。 延伸閱讀: 金禧花園 大圍 粉嶺榮輝中心1座中層3房戶 中原地產 - 麥偉成經理表示，近期樓市氣氛向好，帶動二手成交，粉嶺上水區本月至今暫錄約113宗二手成交，較上月同期增加約1倍，其中粉嶺榮輝中心本月暫錄3宗成交，屋苑最新錄得1座中層B室，單位建築面積687平方呎，實用面積574平方呎，3房間隔，開價約$380萬，議價後以居二市場價$342.8萬易手，實用面積平均呎價$5972。 麥偉成經指，新買家為白居二客，見單位少有放盤，價錢合理，間隔合用，即購入單位自住。據了解，原業主28Hse.com ・ 3 小時前
英移民改革計劃招反對 或為BNO持有人設過渡安排
【on.cc東網專訊】英國內政部上周公布移民改革計劃諮詢文件，其中港人透過英國國民（海外）護照（BNO）居英入籍的「5+1」計劃安排維持不變，但對英語能力、收入等要求改動則將適用於所有申請人。內政部移民及公民事務大臣塔普（Mike Tapp）周二（25日）表示，on.cc 東網 ・ 7 小時前
《尋秦記》原班人馬重現大銀幕 先導海報正式登場預告明年一月上映
香港電影業兩大傳說之一《風林山火》製作多時，今年終於上映。另一傳說《尋秦記》電影版宣傳片播出多時，今年終於都有上映消息。早前，古天樂曾表示電影將於明年上映，今日（26日），電影海報正式登場，並預告明年1月上映。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
高市早苗無悔意 中日12航線航班全部取消
日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論，令中日關係愈趨緊張，衝擊日本旅遊業。數據顯示，迄今已有12條中日航線取消所有航班，而昨起未來一個月的內地赴日本計劃航班的取消量，較上月同期大增約56%。中方繼續加強施壓，最新表明拒絕日方明年1月召開中日韓三方會談的提議；解放軍昨宣布今起在渤海及黃海分別執行軍事任務及作實彈射擊。國家主席am730 ・ 1 天前
阿里ADR股價為何在財報後收跌？高盛直指全因管理層這一說法
阿里巴巴 (9988.HK)(BABA)周二 (25 日) 發布最新財報成績單，雲端業務成長及 AI 資本開支表現超出預期，一度推動其股價在美股盤前上漲 4%，然而市場樂觀情緒未能持久，財報電話會後股價轉跌，最終收跌超 2%。鉅亨網 ・ 8 小時前
【沙嗲王】11.28白咖喱日 白咖喱香茅豬扒飯買1送1（只限28/11）
沙嗲王將每年11月28日訂為「11.28沙嗲王白咖喱日」，11月28日當日到沙嗲王惠顧「白咖喱香茅豬扒飯」，可免費獲贈白咖喱香茅豬扒飯兌換券，更可隨機獲贈限量「King仔行李貼」（每間分店有不同設計），兌換券可於翌日起開始兌換，數量有限，送完即止！YAHOO著數 ・ 2 小時前
鄭伊健下周東京演唱會因「不可抗力」原因取消
鄭伊健原訂下周五在日本東京舉行的演唱會，因「不可抗力」原因取消。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
啟德體育園︱球迷組織發聯合聲明 批園方鐵馬黑布遮擋打氣橫額：輕視球迷 過橋抽板︱Yahoo
啟德體育園主場館18日（上周二）舉行亞洲盃外圍賽，吸引47,762人入場支持香港足球代表隊。球迷組織「波台黐線佬」及「香港力量」發表聯合聲明，批評園方管理不善，影響觀眾入場體驗及破壞球迷的打氣文化。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【UNIQLO】優惠專區 多款厚衫首次降價
Uniqlo優惠專區今期帶來精選外套優惠，今次多款厚衫首次降價，有齊大人同小朋友各款外套、溫暖棉質長褲、柔軟舒適針織衫等！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 8 小時前
頂好大光麵停產！金源食品宣布12月結業 告別57年茶餐廳經典大光麵 香港製造終不敵低價競爭？
頂好大光麵即將停產！金源食品有限公司日前發出《告別公告》，宣布公司將於今年12月正式結束營運，為走過57年的香港本地食品品牌畫上句號。公告中寫道：「味道會完結，但回憶會一直留著。」字句間滿載感謝之意，向多年的顧客、合作夥伴和消費者致謝，並祝願大家未來健康快樂。Yahoo Food ・ 7 小時前
利舞台廣場外牆火警 商場地下植物首先起火｜Yahoo
銅鑼灣利舞台廣場一個外牆廣告牌，下午發生火警。現場火勢猛烈，消防部門派員灌救，將火救熄。受火警影響，勿地臣街和耀華街行車線一度封閉。及後，有網民在社交平台上載圖片，表示影到火警源頭，是位於商場地下的植物首先起火，及後火勢愈來愈大，最後蔓延幾層樓。Yahoo新聞 ・ 1 天前