江旻憓。(港協暨奧委會資料圖片)

立法會選舉提名期展開，任職賽馬會對外事務助理經理的巴黎奧運女子重劍金牌得主「劍后」江旻憓，此前盛傳會轉戰政界，「劍指」新界北地區直選。她上周四（23日）在一個公開活動上現身時，未有回應會否參選。此前有政圈流傳江旻憓有意參選新界北地區直選，期望「明星效應」可以對投票起鼓勵作用，不過最新報道引知情人士指，江旻憓確實曾考慮過參選，但面對護照「技術障礙」和勝選因素，估計今屆最後不會參選。

現年31歲的江旻憓在巴黎奧運奪金後隨即退役，加入馬會公司事務部出任對外事務助理經理。她不時亮相公開活動，包括今年6月的國安法五周年論壇，及後獲頒銀紫荊星章。今年7月，江旻憓出任全國青聯常委。

「空降」恐難撼動政黨社團票源

據悉早前確實有人鼓勵江旻憓參選，期望她可以對市民投票起鼓勵作用，江亦確實曾考慮過參選。不過有報道引政界人士指，參加地區直選需有地區工作基礎，江雖然知名度高，作為奧運冠軍具明星效應，能取得部分「游離票」，但空降地區難以撼動政黨社團票源，加上政黨之間競爭本身已相當激烈，若然最後低票落敗，對其形象始終不太好。若轉戰選委界或相關功能組別，勝算可能會提升，惟失去地區直選提升投票率作用。

另一重要考量是護照問題，江旻憓幼年曾隨家人一度移居加拿大，據悉持有外國護照，若參加地區直選，並不符合沒有外國居留權的規定，即使放棄護照亦趕不及在提名期結束前完成手續，面對「技術障礙」下估計她最後不會參選。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-據報江旻憓料不參選-護照及勝算成兩大障礙/612321?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral