立法會選舉2025｜政制及內地事務局：選民投票後會獲派「心意謝卡」留念

立法會換屆選舉將於12月7日舉行(鍾式明攝)

立法會換屆選舉將於12月7日舉行，政制及內地事務局今日回覆傳媒查詢稱，政府會延續2023年區議會選舉的做法，於立法會選舉投票日當日向已完成投票的選民派發「心意謝卡」以作留念。待有關安排細節敲定後，政府會作出公布。

雖然政府此前一直未公布會否推心意謝卡，但已有企業或餐廳稱可憑心意謝卡於投票日獲半日假或餐飲消費優惠。政務司司長陳國基早前已表示，會考慮延續派發「心意謝卡」做法，正構思設計，希望藉此感謝市民，亦可以留作紀念。



