立法會選舉2025｜政府今公布「心意謝卡」安排 消息：推系列優惠一連兩日全民有份

政務司司長陳國基聯同政制及內地事務局局長曾國衞，將於今日（26日）上午舉行記者會。陳國基公布，將在12月6日和7日一連兩日，香港濕地公園、康文署轄下各游泳池、太空館、科學館和藝術館都會免費開放。陳國基表示，詳細優惠，以及鼓勵投票的措施將稍後公布。

「心意謝卡」由AI設計

陳國基指，今屆立法會選舉已投票的選民會獲發一張「心意謝卡」。「心意謝卡」由生成式人工智能（AI）設計，並印有吉祥物「票箱寶寶」，「心意謝卡」卡內印有「感謝您投下寶貴一票，讓我們一起努力，同創香港未來」的句子。至於投票前一日的12月6日，全港各區有多項活動，詳情會在今日稍後公布，陳國基指，當日晚上有大匯演，邀請有藝人獻技，亦有魔術表演等。

陳國基：政府推出免費入濕地公園及太空館等優惠

陳國基提及，12月6日、即選舉前一日，政府會辦「選舉繽紛日」，全港多處會有嘉年華，例如大埔海濱公園搞公民教育嘉年華，康文署會推出體育元素活動，港九新界會有展覽和攤位遊戲，紀律部隊則會開放部分設施，如青衣消防局、西貢大美督的停機坪。

對於12月6日及12月7日會免費開放濕地公園、太空館等設施，陳國基直言，「投唔投票都係開放」。另外，綠在區區將在12月6日和7日，設有雙倍積分的優惠，食環署街市亦會有宣傳活動，以及有小禮物派發。房委會指定商場、街市，以及油塘的大本型商場，消費達一定金額後，可獲免費1小時泊車優惠。

多個商會、機構自發提供優惠

至於商界方面，陳國基表示，本港多個商會、機構亦自發在選舉日推出優惠，為已投票的選民提供優惠，而商界的優惠亦將稍後公布。

陳國基：投票提供優惠不屬違法

不過投票提供優惠一事，坊間有意見質疑是否合法，陳國基表示，只要商户並非要求投票予某一名候選人而提供優惠，便無問題。資深大律師湯家驊回覆傳媒查詢表示，只要不是提供誘因吸引市民投票予某一名候選人，便不屬違法。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-政府公布-心意謝卡-多項設施免費開放-陳國基-投唔投票都係開放/622201?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral