立法會選舉2025｜教育界朱國強宣布不競逐連任 集中精力辦好學校

【Now新聞台】立法會換屆選舉提名期第二日，新民黨公布參選名單，黨主席葉劉淑儀決定退位，交棒給執委陳家珮出選香港島西，另外有7人亦會競逐地區直選及選委界議席。在第七屆立法會佔六席的新民黨，公布今次換屆選舉的參選名單，其中執委陳家珮會擔大旗，「轉跑道」接替年過70歲的黨主席葉劉淑儀出選港島西。新民黨主席葉劉淑儀：「經過17年的(立法會)工作之後，我覺得、亦應該是時候交棒予年輕的人。我不是退休，我還有很多的平台工作，無論我的應援會或網民都不要失望，我不會離開各位，並會一直為各位服務。」立法會香港島西選區參選人陳家珮：「我今次一定會敢於創新，以及以迎難而上，最大的決心，全力以赴，保著我們新民黨港島西的這一席位。」同樣年過70歲的常務副主席黎棟國以及48歲副主席容海恩都會一同退下火線，只剩餘何敬康及李梓敬會競逐連任選委界以及新界東北議席。容海恩被問到退任決定，是否跟涉嫌違反國安法的家翁袁弓夷有關。新民黨副主席容海恩：「很高興在黨的培育下服務了市民兩屆，即9年的時間，(不參選)純粹是我自己個人的決定，當然在決定之間亦作出不同的考慮，都希望在現在新潮流下，可以發揮我自己法律專業方面的潛能，亦可以繼

