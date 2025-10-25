《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
立法會選舉2025｜教育界朱國強宣布不競逐連任 集中精力辦好學校
立法會選舉12月7日舉行，教育界議員朱國強宣布不競逐連任，指希望集中時間及精力辦好學校、做好教育。
以其他崗位繼續貢獻教育
朱國強發表聲明，指教育界正面對嚴峻挑戰，學齡人口結構性下跌，縮班殺校的問題再次困擾學界。經過慎重考慮後，決定不角逐連任，但會以其他崗位繼續貢獻教育。集中最多的時間與精力辦好學校、做好教育，引領師生前行。
