立法會選舉2025｜數校調整內地交流行程便利教職員投票 教育局：不存在「煞停」
立法會選舉12月7日舉行，有報道指有學校近日被教育局要求煞停12月初的內地交流團，稱局方提醒學校不應「剝削帶隊教師投票權」。教育局回覆《am730》確認數間學校調整行程安排，以便隨團人員在立法會選舉投票日前往投票，行使公民權利和履行公民責任，強調內地交流路線及名額維持不變，不存在「煞停」，又強調具體調整安排屬校本決定。
今日有報道指，有學校近日接獲教育局全方位學習及內地交流組人員要求煞停下月初啟程的「同根同心」省外交流團，指與立法會選舉「撞期」，提醒學校不應「剝削帶隊教師投票權」。報道引述有受影響小學質疑教育局有份安排出團日期，不理解為何臨出發前一個月煞停，反問何不延遲數小時，讓教師投票後可如期出發。
具體調整安排屬校本決定
教育局回覆《am730》稱，全港各界均大力支持12月7日的立法會選舉，局方獲悉數間參加「同根同心」香港初中及高小學生內地交流計劃2025/26的學校在不影響學生學習福祉的前提下調整行程安排，以便隨團人員前往投票，行使公民權利和履行公民責任。教育局重申學校原獲批的內地交流路線及名額維持不變，不存在「煞停」，學生交流考察的學習機會不受影響。 至於具體調整安排屬校本決定，承辦機構會按實際情況作出適切配合，如涉及費用亦會按合約條款處理。教育局會繼續與學校及承辦機構保持聯繫溝通，按需要提供協助。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-數校調整內地交流行程便利教職員投票-教育局-不存在-煞停-/617679?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
