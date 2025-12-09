立法會新舊議員齊亮相，梁君彥冀新舊議員多交流，做到薪火相傳。(蘇文傑攝)

立法會選舉後，現屆立法會議員與新一屆立法會候任議員今日(9日)在立法會大樓會見傳媒，並安排議員代表輪流發言。立法會秘書處表示，今次是第一屆立法會成立以來，首次有這個安排。現屆立法會主席梁君彥表示，感謝政府同時將救災和選舉這兩件大事辦好，今次選舉每個選區每個界別都有良性競爭，是比能力拼政綱。

梁君彥表示，疾風知勁草，面對社會發生重大災難，必須展現巨大決心和魄力，議員要急市民所急，以本身的專業知識、人脈和資源，與政府共同努力，處理災後支援及重建工作，包括檢討及修訂法例、審批撥款，推動系統性改革，新一屆立法會議員肯定是任重道遠。他又說，新一法立法會有50位連任議員，亦有40位新面孔，鼓勵新舊議員多些溝通和交流，做到薪火相傳，亦有信心立法會秘書處會一如以往，為議員提供專業支援和服務，透過不同渠道協助新議員。

退任議員已成功交棒

第七屆立法會議員代表葉劉淑儀表示，許多要退任的議員已成功交棒，說明如今機制能成功推動新老交替。她又樂見年輕有為議員、專業領域人才加入議會，希望他們能夠發揮專業知識、抱負和服務社會的熱情，在下一屆立法會好好發揮，反映民意並配合政府工作，特別是大埔火災的善後工作及落實國家「十五五」規劃，自己亦會提供幫助。

跨越政團阻止悲劇重演

民建聯主席陳克勤表示，過去看到新舊議員同事以自己方式支援大埔災民。他指出，災後支援非常及時，接下來新一屆立法會應和政府做更好的配合，從安置、法例上發揮更好的作用，避免悲劇再次發生。團隊接觸了1,000戶以上災民，他們最關心怎樣重建家園，有議員提出選址、重建方法、制度改革等意見，期望新一屆議員能跨越政團，幫助政府阻止悲劇重演。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-新舊議員齊亮相-梁君彥-議員多交流做到薪火相傳/626271?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral