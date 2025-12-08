方國珊六度參選，晉身議會兼成直選票后(林俊源攝)

立法會選舉結果出爐，第六度參選的專業動力方國珊，今次當選新界東南直選議席，兼成為地區直選「票后」，她回應指「奇蹟只是累積的成績」。

「奇蹟只是累積的成績」

本身是西貢區議員的方國珊今次取得58,828票，高票當選。她當選後表示，奇蹟只是累積的成績，今次終於當選不是在於票數，而是市民對她的信任。她關注現時是香港面對災難的時候，需要更嚴肅處理大埔宏福苑災情，在很多家庭痛苦時，不認為自己要高興，只是感謝所有選民的支持。

方國珊指自己無大黨的資源，團隊的工作比任何的團體可能做得更艱辛，關鍵在於每名市民對她的信任，強調每一票都非常重要，「我經歷了17年，過去這麼多年一直努力」。而未來任重道遠，看到民生的訴求很清晰，會保持謙卑及繼續努力工作，包括協助災民修復家園，以及修訂建築物條例及消防條例，保障市民的生命財產。

中午港鐵坑口站外謝票

方國珊中午在港鐵坑口站外謝票，再被問到當選關鍵，她說在社區工作17年，形容是「17年磨一劍，揼石仔做社區工作」，包括處理個案和貼地的地區工作。她指曾5次參選落敗，很多街坊都認為她欠缺運氣，感謝他們不離不棄，才捱到現在。



方國珊表示面對大埔火災，新一屆立法會可以先通過工地禁煙的相關法例，同時趁機會重新檢討建築物條例以及消防安全條例，毋須等到履新，現時即可約見相關政策局及部門代表商討。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-方國珊六度參選終當選兼成票后-談當選關鍵-揼石仔做社區工作-更新-/625738?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral