立法會選舉2025｜旅議會倡押後短線團出發便利投票 業界憂流失客人
立法會選舉12月7日周日舉行，面對港人周末北上消費熱潮，香港旅遊業議會發信呼籲旅行社為選民提供便利，主席譚光舜建議考慮押後短線旅行團出發時間至中午或之後，令市民有時間早上投票，但有業界擔心令客人流失。
旅議會星期一發通告，呼籲會員旅行社鼓勵顧客於旅行計劃外遊行程時，盡量配合選舉、踴躍投票，行使公民權利及盡公民責任。譚光舜接受傳媒訪問時表示，旅議會無權力要求旅行社這樣做，但勸喻他們盡量安排旅客方便投票，例如押後出發，讓旅客同時可以投票及旅遊。
否認呼籲提供投票證明有報團折扣
對於有報道指，有旅行社考慮如果客人提供投票證明，例如票站派發的感謝卡，就可獲得報團折扣，譚光舜否認曾作出有關呼籲，強調任何政策關乎做生意應該由旅行社、代理商決定，如果用某方面誘因令他人投票，不是太適合。
香港旅行社東主協會會長葉慶寧擔心這些措施會為業界帶來經營壓力。他認為，一個周末可以數千人、數十輛旅遊巴出發，現在做生意困難，找到客人都不容易，如果還要叫客人因為某種原因要押後出發，一旦客人取消不出發，就會損失很多。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-旅議會倡押後短線團出發便利投票-業界憂流失客人/615010?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
