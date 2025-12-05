立法會選舉2025｜曾國衛稱一切就緒 正做最後測試及排練

曾國衛稱立法會選舉一切就緒，正做最後測試及排練。(央視新聞圖片)

立法會選舉將於周日(7日)舉行，政制及內地事務局局長曾國衛接受央視訪問時表示，現在已經到了最後籌備階段，一切都已經就緒，距離選舉餘下兩日，當局正在做最後測試及各方面的排練，今次有超過3.7萬名選務人員，警方亦動員超過一萬人，確保整個選舉能夠安全、有序和順利進行。

3個票站移師至附近學校

曾國衛說，對於大埔宏福苑五級火造成重大傷亡深感難過，目前部分票站被用來協助火災善後工作，另外安排專門穿梭巴士，協助選民到不同票站投票。他昨日又到大埔廣福邨，視察有關立法會選舉的交通安排，為選舉作準備。因應火災，選舉事務處將大埔浸信會公立學校、廣福社區會堂、大埔社區中心3個原設票站，移師至香港教師會李興貴中學、大埔崇德黃建常紀念學校、羅定邦中學。受影響的主要是宏福苑、廣福邨、大埔滘和大埔墟的選民。

