立法會選舉投票率31.9%，政制及內地事務局局長曾國衞認為大埔宏福苑火災減低了投票率。他又指當局會研究引入智能投票箱，減少無效票數目。

曾國衞今日接受電視台訪問，指政府、候選人，以至各界都非常努力，營造了良好的選舉氣氛，原本期望投票率會更高。但不幸發生宏福苑火災，的確減低了投票率。他續指在災後沉重氣氛下，對於投票率感到欣慰。

或重新考慮引入智能投票箱

今屆直選有4.1萬張無效選票，佔3.12%。曾國衞不認為是因為有人承受投票壓力所致，他認為直選採用「雙議席單票制」，選民只能投予一名候選人，但每區產生兩名直選議員，令到部分選民混淆，「以為要剔兩格」。除了加強提醒選民，他指如果社會接受，不排除重新考慮引入智能投票箱，以減低無效票數目。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-曾國衞認為宏福苑火災減投票率-研究引入智能投票箱減無效票/627774?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral