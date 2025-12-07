立法會選舉政府與商家推出優惠措施鼓勵投票。已投票的選民憑政府送贈的心意謝卡，可以半價優惠購戲票。(周令知攝)

立法會選舉今日(7日)舉行，政府與商家推出優惠措施鼓勵投票。其中，已投票的選民憑政府送贈的心意謝卡，可以半價優惠購戲票。有市民表示不清楚有優惠，認為是否有優惠不影響投票意欲。

選民阿明受訪時表示不知道投票後會有優惠，亦認為大概不會有很多人知道，因為「而家啲人都關心大埔火災」；坦言因事故對投票相關事宜的關注有所下降。已買戲票準備看電影的選民Billy表示有投票的準備，惟不知道投票後會獲贈心意謝卡及憑卡可換取的相關優惠。他認為投票與獲取優惠不相關，加上原本已對一日行程有規劃，也不會因為優惠而改變。選民Tony則表示投票後已直接將心意謝卡丟棄。

廣告 廣告

選民麥先生則表示今早已投票，惟投票後已將心意謝卡放回家，現在外出只為購物，指「完全沒想過要用張卡」。他直言完全沒有理會可獲贈的優惠，因為自己投票並非為了優惠，僅為選出心水的候選人。選民鄧太與張太亦表示不知道心意卡可換取優惠，「應該很少人知道，卡上也沒有寫」，知道可換取優惠後會考慮去看電影。

已買戲票準備看電影的選民林先生就表示今早已投票，但因不知道可憑心意謝卡以半價優惠購戲票，所以沒有使用。他認為市民不會為了一張戲票而去投票，但投票後知道就會用，林先生得悉可憑心意謝卡在K11 MUSEA或 K11 Art Mall換領電子消費優惠券，就表示會考慮「之後去行下」。

網上現轉售心意謝卡帖文

有網上二手拍賣平台出現轉賣心意謝卡的帖文，售價由10元至90元不等；亦有賣家同時發售多張心意謝卡，直言由家人親身去投票所得，形容心意謝卡可作紀念品，適合收藏或用於裝飾，有收藏價值。政制及內地事務局回覆《am730》查詢，心意謝卡主要是政府為感謝選民支持踴躍投票而派發給已投票的選民。政府當然希望選民收到後可保留作為紀念，但實際使用上選民可自行作出決定。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-有選民不知憑心意謝卡可換取優惠-投票非為着數/625572?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral