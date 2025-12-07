精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
立法會選舉2025｜有選民不知憑心意謝卡可換取優惠：投票非為着數
立法會選舉今日(7日)舉行，政府與商家推出優惠措施鼓勵投票。其中，已投票的選民憑政府送贈的心意謝卡，可以半價優惠購戲票。有市民表示不清楚有優惠，認為是否有優惠不影響投票意欲。
選民阿明受訪時表示不知道投票後會有優惠，亦認為大概不會有很多人知道，因為「而家啲人都關心大埔火災」；坦言因事故對投票相關事宜的關注有所下降。已買戲票準備看電影的選民Billy表示有投票的準備，惟不知道投票後會獲贈心意謝卡及憑卡可換取的相關優惠。他認為投票與獲取優惠不相關，加上原本已對一日行程有規劃，也不會因為優惠而改變。選民Tony則表示投票後已直接將心意謝卡丟棄。
選民麥先生則表示今早已投票，惟投票後已將心意謝卡放回家，現在外出只為購物，指「完全沒想過要用張卡」。他直言完全沒有理會可獲贈的優惠，因為自己投票並非為了優惠，僅為選出心水的候選人。選民鄧太與張太亦表示不知道心意卡可換取優惠，「應該很少人知道，卡上也沒有寫」，知道可換取優惠後會考慮去看電影。
已買戲票準備看電影的選民林先生就表示今早已投票，但因不知道可憑心意謝卡以半價優惠購戲票，所以沒有使用。他認為市民不會為了一張戲票而去投票，但投票後知道就會用，林先生得悉可憑心意謝卡在K11 MUSEA或 K11 Art Mall換領電子消費優惠券，就表示會考慮「之後去行下」。
網上現轉售心意謝卡帖文
有網上二手拍賣平台出現轉賣心意謝卡的帖文，售價由10元至90元不等；亦有賣家同時發售多張心意謝卡，直言由家人親身去投票所得，形容心意謝卡可作紀念品，適合收藏或用於裝飾，有收藏價值。政制及內地事務局回覆《am730》查詢，心意謝卡主要是政府為感謝選民支持踴躍投票而派發給已投票的選民。政府當然希望選民收到後可保留作為紀念，但實際使用上選民可自行作出決定。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-有選民不知憑心意謝卡可換取優惠-投票非為着數/625572?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
立法會選舉．投票率｜截至晚上 9 時半 地方選區整體投票率 30.43% 125.7 萬人投票 票站較上屆提早 1 小時開放｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】完善選舉制度後的第二次立法會選舉於今（7 日）舉行，主要票站投票時間由早上7時半，至晚上11時半。截至下午 9 時半，投票開始 14 個小時後，全港地方選區整體有約 125.7 萬人投票，累計投票率 30.43%。今屆立法會選舉的投票時間較上屆提早一小時，而上屆首 13 小時，即至下午 9 時半的累計投票率為 29.28%。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
立法會選舉．大埔︱拉票區喧囂歸於寂靜 候選人棄用大聲公 新界東北投票率全港最低︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】 今天(12月7日)選舉日截至下午五時半，立法會選舉地方選區投票率為23.76%，大埔所在的新界東北區投票率為全港最低，僅有22.62%。《Yahoo 新聞》記者全日遊走大埔市區，見各政黨助選團都棄用大聲公，比大埔以往的選舉日都要寂靜，候選人也格外嚴肅。有投票市民表示政府落力宣傳選舉，因此不覺得選舉氣氛靜局，另有市民希望無論是那位候選人當選，都能為區內受災居民「盡做」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
美戰爭部長面臨黨內外要求下台壓力
（法新社華盛頓6日電） 美國戰爭部長赫格塞斯因多起爭議面臨愈來愈大壓力，包括對疑似運毒船隻發動的攻擊行動，以及使用Signal訊息軟體討論敏感軍事資訊，引發外界越來越多批評和要求辭職的聲浪。針對涉嫌販毒者的攻擊——尤其是一場在初次攻擊後仍存活的倖存者又遭到後續攻擊身亡的事件——以及使用商用訊息軟體Signal討論即將在葉門展開的軍事行動，都讓對赫格塞斯的反對聲浪進一步升高。法新社 ・ 6 小時前
立法會選舉．新界北｜天水圍候選人「選情告急」 選民指區內選舉氣氛「麻麻」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，投票時間到今晚 11 時半。隸屬新界北選區的天水圍一帶滿佈各候選人街站，《Yahoo新聞》記者下午到天瑞社區中心、樂善堂梁球琚學校兩個票站，現場人流不多，有投完票的選民持心意卡在票站門口「打卡」。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
立法會選舉｜黃碧嬌連任三屆選委 有份投票選立會選委界議員 曾提名林鄭做特首｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行，地區直選、功能界別和選委會界別共 90 個議席，其中 40 席選舉委員會界別議席將由 1,500 名選舉委員會委員投票互選產生，每名委員可投票選40名候選人。《Yahoo 新聞》翻查資料發現，因擔任上屆宏福苑法團事務顧問，被指是大維修「推手」之一的民建聯黃碧嬌，自 2011 年起連任選委，今日將到會展投票選立法會選委界議員，同時亦意味有被選資格。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
立法會選舉｜屯門新墟街市派茶葉罐「谷票」逾百長者排隊 怡樂花園居民：沒有特別看好的人選︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】2025 年立法會選舉今（ 7 日）舉行，《Yahoo新聞》記者到屬新界西北選區的屯門新墟一帶觀察。井財街社區會堂及蒙恩小學兩個票站早上 7 時半人流不多，至 8 時半起陸續有人投票。投票後選民可獲「心意卡」，各候選人競選團隊把握最後機會拉票。宏福苑火災涉事承建商「宏業建築工程」同為屯門怡樂花園做大維修。居於怡樂花園的選民形容今屆候選人不夠理想，沒有特別看好的人選。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
駐港國家安全公署約談國際新聞機構 並罕見發出警告
【彭博】— 香港當局周六罕見約談部分國際新聞機構，針對近期宏福苑火災及香港立法會選舉的「虛假信息和炒作抹黑」發出警告。Bloomberg ・ 1 天前
川普2.0國安戰略 收縮回西半球並嚴詞抨擊歐洲
（法新社華盛頓5日電） 美國總統川普政府今天提出國家安全戰略報告，徹底重塑華府外交政策主張，對外重心從全球回到西半球，將遏制大規模移民列為優先事項，另還批評歐洲文明正面臨淡出舞台的危機。這份戰略主張「調整美國在全球的軍事部署，應對自家西半球內迫切的威脅」，首先就是移民問題。法新社 ・ 1 天前
美國要求歐洲2027年接手北約防衛重任！
美國國防部官員近日向歐洲盟邦釋出明確訊號，要求歐洲在 2027 年前接手北約（NATO）大部分傳統防衛能力，涵蓋情報、兵力部署與飛彈防禦等核心項目。鉅亨網 ・ 1 天前
馬克龍訪華受高規格接待，兩國恐難在俄烏及台灣問題上「各取所需」
AFP via Getty Images 法國總統艾曼紐爾·馬克龍（Emmanuel Macron；馬克宏）12月3-5日訪華，是其任內的第四次國事訪問中國。馬克龍該次到訪率領超過40位法國商界領袖，有分析稱這彰顯了此次訪問在經貿與地緣政治上的雙重意義 他在北京與中國國家主席習近平進行了90分鐘的雙邊會談，隨後舉行合作文件簽署儀式，並共同出席新聞發布會。馬克龍接著在昨日趕赴四川，以非正式的方式與習再次碰面。兩國簽署有關大熊貓保育合作計畫備忘錄。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
特朗普政府示警歐洲：若不改變將面臨文明被抹除的風險
【彭博】— 白宮在一份年度國家安全更新中表示，經過數十年的經濟下滑、政治審查和移民潮，歐洲面臨「文明被抹除」的風險。這份報告構成了特朗普政府對歐洲大陸的又一次尖銳批評。Bloomberg ・ 1 天前
美最高法院將審理特朗普廢除出生公民權案 明年裁決攸關數百萬人
據綜合外媒周五 (5 日) 報導，美國最高法院宣布，將審理美國總統特朗普提出廢除自動出生公民權的案件。下級法院已一致認定特朗普的行政命令違憲，最高法院預計明年上半年做出裁決，結果將影響數百萬人。鉅亨網 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜火災後如期選舉不顧民情？選管會主席陸啟康：選出議員盡快處理災後檢討才是負責任做法｜Yahoo
大埔宏福苑上周發生五級火災，造成嚴重傷亡，居民家園盡毀。行政長官李家超早前宣布立法會選舉如期於明日（12月7日）舉行，呼籲市民投票，形容這一票是「代表推動改革嘅一票，係代表我哋守護災民嘅一票」。選舉管理委員會主席陸啟康亦表示，在很多有選舉的地方，選舉日期不可輕易改動，有嚴謹規定，香港亦不例外。陸指出，選出新一屆立法會議員在明年履職後，會盡快處理災後需要實行的檢討和改革，防止悲劇重演，他形容這「才是為受災市民和廣大社會負責任的做法」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
投票首3個鐘收47宗選舉投訴 累積至今2248宗
【on.cc東網專訊】立法會換屆選舉今日(7日)進行投票，選舉管理委員會主席陸啟康視察幾個票站，指截至10點半，選管會今日共接獲47宗選舉投訴，會盡快處理，而選舉至今一共接獲2,248宗投訴，主要涉及選舉廣告。on.cc 東網 ・ 9 小時前
美烏磋商邁入第3天 稱真正進展取決俄國
（法新社邁阿密5日電） 烏克蘭與美國官員明天將在邁阿密連續第3天召開會議，華府方面指出，雙方一致認為達成「真正進展」將取決於俄羅斯結束戰爭的意願。魏科夫今天在社群媒體X平台發文寫道：「（美烏）雙方一致認為，任何協議要取得真正進展，取決於俄羅斯是否願意展現對長久和平許下認真承諾，包括採取降低緊張（de-escalation）和停止殺戮的具體行動。」）法新社 ・ 1 天前
立法會選舉｜港島西5候選人競逐兩議席 多人齊打告急牌(林尊豪 報道)
【Now新聞台】立法會港島西選區五名候選人競逐兩個議席，其中三人是現任立法會議員，意味有人沒法連任，另外兩人首次參選，多名候選人一早已打告急牌。 新民黨陳家珮接捧主席葉劉淑儀，由選委會界別轉跑道出選港島西，但未到中午已經告急。立法會港島西候選人陳家珮：「希望可以出來支持葉太的徒弟。我和葉太其實都一起創立新民黨，15年來都很用心去服務不同階層的市民，亦都給人印象都很夠膽發聲，有甚麼說甚麼。所以我覺得新民黨其實是香港政壇中不能消失的一把聲音。」同樣轉跑道的還有工聯會郭偉强，由勞工界轉戰地區直選，他亦都告急，但指對選民眼光有信心。立法會港島西候選人郭偉强：「維護自己權益，亦都維護自己的就業狀況，去投下這一票。當然我們工聯會，我是唯一一個在立法會提出要打擊黑工及凍結外勞機制的一個議員，事實上你比較，只有我做過。如果大家都關心飯碗，很應該出來投這一票。」民建聯陳學鋒原區出選，競逐連任，他指宏福苑火災的確影響民建聯選情，因此落力在東涌拉票。立法會港島西候選人陳學鋒：「但我相信市民眼睛都是雪亮，一些抹黑的說話的確會有中傷的情況，但我們都是用我們的服務令我們的市民投我們。我們接下來都會推動一些鄉郊旅遊now.com 新聞 ・ 3 小時前
美貿易代表：與中國商貿勢減
美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）表示，中美之間的貿易應該更趨平衡，規模可能需要縮小，而且貿易領域應該集中在非敏感商品類別上，認為這樣有助雙方不會過度互相依賴。信報財經新聞 ・ 1 天前
委內瑞拉反對派領袖馬查多矢言親領諾貝爾和平獎
（法新社奧斯陸6日電） 挪威諾貝爾協會（Nobel Institute）主席哈普威金今天告訴法新社，今年諾貝爾和平獎得主委內瑞拉反對派領袖馬查多已確認將親臨挪威首都奧斯陸領獎。馬查多（Maria Corina Machado）自去年8月以來一直躲藏，今年10月10日她榮獲諾貝爾和平獎，正式頒獎典禮定於本月10日在奧斯陸舉行。法新社 ・ 22 小時前
海格塞斯：以實力非對抗阻嚇中國 將擴大軍事溝通
【on.cc東網專訊】美國防長海格塞斯上周六（6日）在加州西米谷出席列根國防論壇時表示，美國將以實力而非對抗來阻嚇中國，並尋求力量平衡，強調無意改變台海現狀。他又指，將擴大和解放軍的軍對軍溝通渠道，以避免衝突並降低緊張。on.cc 東網 ・ 10 小時前
波音：川普的股權投資計畫 不適用美國大型國防企業
波音防務部門高層指出，美國政府推動的入股戰略產業政策，並不適用於波音等大型國防承包商，而是鎖定供應鏈與中小企業。相關說法與先前政府官員立場出現落差。鉅亨網 ・ 7 小時前