立法會選舉2025｜李家超籲履行公民及社會責任 投票選出賢能議員

李家超呼籲履行公民及社會責任，投票選出賢能議員。(政府新聞處)

新一屆立法會選舉提名期已經展開，12月7日投票。特首李家超以香港童軍總領袖身分出席活動時表示，立法會換屆選舉是需要大家團結一致、共同參與的重要時刻，呼籲是選民的童軍成員和領袖踴躍參與，履行公民和社會責任，投票選出賢能的立法會議員。

李家超在活動致辭說，青年是香港的未來，特區政府重視青年發展，自2022年公布《青年發展藍圖》以來已落實逾160項具體措施和再推出約90項新措施，又稱新一份《施政報告》亦進一步提出多項青年發展措施，包括推出「青年人才培養計劃」，以及加強「青年理財教育計劃。他鼓勵青少年善用政府的青年計劃、平台和設施，令自己有所成長，同時要把童軍所培養的責任感和服務精神，體現在參與社會事務上。

