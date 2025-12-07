立法會選舉投票日，行政長官李家超與夫人林麗嬋到港島西選區位於羅便臣道的高主教書院票站投票。(中通社)

今日是立法會換屆選舉投票日，行政長官李家超與夫人林麗嬋早上到港島西選區位於羅便臣道的高主教書院票站投票，展示已投票選民獲派發的心意謝卡。他呼籲選民投票，形容是代表推動改革、守護災民、凝聚力量共同前行的一票。

李家超表示，投票過程順暢和方便，票站人員解釋得清楚，重申政府今次有多項措施方便選民投票，包括提早和延長投票時間，並增設多個專屬票站和院舍外展票站。他表示大埔區都有選民已經投票，並對宏福苑大火受影響居民有特別投票安排，只要選民提出需要，都會盡量幫助，譬如針對有需要人士會提供社工、公務員、關愛隊等，相信陸續有選民會投票。

廣告 廣告

對於大埔宏福苑大火，李家超說，政府有很多支援和善後工作，並會查個水落石出，推動制度改革，當新一屆立法會召開首次會議，政府會提出首個議案，討論如何支援災民和重建，希望與立法會議員商議討論盡量照顧好災民，加快找出真相和重建復原，呼籲選民踴躍投票，形容是代表推動改革、守護災民和凝聚力量前行的一票，認為履行公民責任和義務是共建香港的重要部分，越多人參與投票代表越多市民對社會的期望。

現正物色合適主持獨立委員會的法官

李家超指出，非常重視查出真相和追究責任，現正物色合適主持獨立委員會的法官，屆時會盡快公布，並與對方商討如何高效查出真相，程序上亦要公平公正，同時推動制度改革，強調委員會揭示的問題，將會是改革和追究責任的部分，並會逐步跟進需要改善的環節。被問到為獨立委員會在他任期結束前會否完成工作，李家超表示已經與終審法院首席法官張舉能討論主持委員會的法官人選，強調自己「一向都是心急人，會盡快商討」，找到事實真相時亦不會等所有結果出來，會逐步跟進，以最快時間令市民生活更安心。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-李家超籲投票推動改革守護災民-承諾追責-我係心急人-/625478?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral