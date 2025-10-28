屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
立法會選舉提名期展開，候選人正積極拉票。不過，同樣參選新界東北嘅民建聯陳克勤同新民黨李梓敬嘅宣傳品設計好相似。陳克勤話留意到設計確實好相似，不過地區服務成果係點都抄唔走嘅。
陳克勤10月22號喺Facebook分享宣傳帖文，懇請市民投票支持佢同民建聯，相信只要同心協力一定可以齊建好家園。至於「對手」李梓敬就喺4日後，喺Facebook分享設計好相似嘅宣傳帖文，無論係顏色、排版都好類近，就連圖片右下角都同樣有彷毛筆字嘅簽名。李梓敬喺文中話希望得到選民支持，等佢可以延續議會工作，包括繼續推動白石角港鐵站落實時間表、沙田繞道等。
陳：地區服務成果「抄不走」
陳克勤回應傳媒查詢話留意到設計確實好相似，直言可能因為設計得好，其他人模仿都不出奇。佢希望選民多啲關注政綱，因為地區服務成果係點都抄唔走。至於李梓敬就冇回覆《am730》查詢。
已公布參選新界東北嘅仲有工聯會古偉冰同經民聯鄧肇峰。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-李梓敬陳克勤宣傳品極相似-陳-地區服務成果-抄不走-ray-online/612832?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
