林哲玄表示，今個星期會先集中處理議會工作。(資料圖片)

立法會選舉提名期周五展開，截至昨日已有15名現屆立法會議員宣布不競逐連任，除多名年屆七旬議員，還有多人只做了一屆。同樣只做了一屆的醫療衞生界林哲玄表示，暫時未決定會否參選下屆立法會，今個星期會先集中處理議會工作，不久後會公布決定。

林哲玄出席一個活動後被問到爭取連任意向，他形容現時議會氣氛積極，有意參選的人士都正積極準備，認為有競爭永遠是最好，相信接下來的立法會選舉都會有很多競爭。他說「長江後浪推前浪」，歡迎年輕人參與競選「接班」，又透露自己會檢視過去數年的工作成果和經驗、考慮是否有信心參選。他認為，議員決定是否參選，除考慮年齡還要考慮魄力。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-林哲玄-先集中處理議會工作-不久後公布參選決定/609938?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral