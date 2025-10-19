天文台考慮周一下午 5 至 7 時之間直接發三號風球
立法會選舉2025｜林哲玄：先集中處理議會工作 不久後公布參選決定
立法會選舉提名期周五展開，截至昨日已有15名現屆立法會議員宣布不競逐連任，除多名年屆七旬議員，還有多人只做了一屆。同樣只做了一屆的醫療衞生界林哲玄表示，暫時未決定會否參選下屆立法會，今個星期會先集中處理議會工作，不久後會公布決定。
林哲玄出席一個活動後被問到爭取連任意向，他形容現時議會氣氛積極，有意參選的人士都正積極準備，認為有競爭永遠是最好，相信接下來的立法會選舉都會有很多競爭。他說「長江後浪推前浪」，歡迎年輕人參與競選「接班」，又透露自己會檢視過去數年的工作成果和經驗、考慮是否有信心參選。他認為，議員決定是否參選，除考慮年齡還要考慮魄力。
立法會選舉2025｜傳江旻憓參選 「劍指」新界北直選
狄志遠專訪｜棄選下屆立法會 無計劃淡出政壇 認任內「走數」尊重市民批評
立法會選舉2025｜江玉歡請記者食西餅 「唔係派散水餅，勿悲觀」
▼消暑對策—夏日「熱」養生 5招以熱制熱方法▼
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-林哲玄-先集中處理議會工作-不久後公布參選決定/609938?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
調查指家長子女均難逃手機依賴 組織倡推遲兒童使用手機至14歲
智能手機已成為大部分現代人不可或缺的必需品，但過早擁有手機並建立社交帳號，卻有可能讓兒童沉迷玩手機，甚至增加其被不懷好意的陌生人刻意接觸的危機，對還沒有成熟心智和足夠定力的兒童而言或構成巨大風險。有家長組織對本港學童的家長進行一項調查，發現本港兒童首次擁有智能手機的平均年齡僅為9歲；而25%受訪家長表示其孩子曾在網上被am730 ・ 13 小時前
經緯線｜預製的美味？(二)
【Now新聞台】預製菜近期引起不少關注及討論，有網民在多間餐廳發現預製麵包及米飯，擔心食物安全風險，有業界人士指出，預製菜在本港食肆已存在多年，是大勢所趨；現時香港並沒有法例針對預製菜，是否有需要立法規管？內地有食肆主動標明有否使用預製菜，做法又是否值得參考？ 《經緯線》報料電郵nowreport@nownews24.com#要聞now.com 影音新聞 ・ 14 小時前
洗錢、電詐、盜刷禮品卡……美國稱中國犯罪集團涉案金額高達逾十億美元
【彭博】— 作為美國零售市場最基本的一種金融產品，禮品卡儼然成了十多億美元犯罪經濟的支柱，而執法機構稱這其中涉及將資金大量轉移到中國。Bloomberg ・ 1 天前
【財圈識真假】A+H上市前世今生
各位「巴打」，港股反覆向好帶旺新股市場，今年首8個月IPO融資額按年飆升6倍至1345億元，其中內地企業A+H上市模式是重中之重，佔上半年總集資額七成。「高仁指點」話你知，隨着內地與香港市場不斷增加聯動，預期A+H上市熱潮將會持續，本文將了解A+H上市的前世今生。信報財經新聞 ・ 7 小時前
華府根據「可靠報告」 稱哈瑪斯欲攻擊加薩平民
（法新社華盛頓18日電） 美國國務院今天表示，根據「可靠報告」，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）正計劃攻擊加薩（Gaza）平民。美國國務院聲明：「此次攻擊巴勒斯坦平民的計劃將直接、嚴重違反停火協議，並破壞經努力取得的重大調停成果。」法新社 ・ 20 小時前
ASOS香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月優惠低至27折/免運費/免費退貨/必逛品牌教學
這次網購實用文就來詳盡講解英國大型網購百貨ASOS，裡面貨品有平有貴，有自家品牌，又齊集不少運動品牌，例如Adidas、Puma、Under Armour等，減價區低至27折，女裝ASOS自家品牌短裙低至$61、Puma Speedcat ballet折後$544、男裝Tommy Jeans T-shirt折後低至$136，ASOS買滿$650就可以免運費，非常容易達標！ASOS定期都會有減價活動，首次購物可額外享75折優惠，即是新會員有折上折優惠，非常抵！即看ASOS網購教學與免運費詳情，有時會推出限時免運費優惠，不用最低消費都可以free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 1 小時前
中環華懋大廈棚架起火 濃煙衝上半空
【Now新聞台】中環干諾道中華懋大廈棚架起火，濃煙衝上半空。 網上片段所見，現場火勢猛烈，有竹枝從高空跌下，濃煙衝上半空，消防到場灑水灌救。大約下午四時，警方接報位於中環干諾道中的華懋大廈棚架發生三級火，消防出動兩條喉、兩隊煙帽隊灌救，兩架救護車亦到場。有目擊者形容現場火勢猛烈。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
特朗普與日韓台企業代表打高球 黃仁勳將訪韓
【on.cc東網專訊】美國總統特朗普上周六（18日）在位於佛羅里達州的特朗普國家高爾夫球俱樂部，與來自南韓、日本、台灣的企業代表打高爾夫球。韓媒形容，南韓主要集團企業掌門集體與美國總統、政府官員及政界人士一同打高球史無前例，有參加者透露這些韓企掌門人與特朗普打球on.cc 東網 ・ 21 小時前
珍惜生命｜安泰邨行人天橋男子墮樓亡 年約60至70歲身份待查
秀茂坪有人從行人天橋墮下。警方今日早上9時半接獲途人報案指，發現一名年約60至70歲的男子倒臥在安泰邨勇泰樓旁邊行人天橋對開，懷疑他從高處墮下。 救援人員接報到場，該男子現場被證實死亡，初步調查相信他從天橋一處樓梯墮下，警方在場未有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉，男子身上沒有身份證明文件，身份待查。am730 ・ 21 小時前
收租客「無睇樓」1088萬買小西灣藍灣半島連租約三房套 料享3.9厘回報(有圖)｜二手樓成交
減息周期重啟，加上租金持續回升，租金回報增加情況下，吸引收租客入市。世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，近期市場上連租約成交明顯增加，其中小西灣藍灣半島近日錄得一宗三房套連租約成交個案，單位為6座高層A室，實用面積約732方呎，屬三房連主人套房連工人房設計，眺望將軍澳南至日出康城海景，景色開揚。 據了解am730 ・ 16 小時前
以色列強調拉法關卡維持關閉 直到人質遺體全數歸還
（法新社耶路撒冷18日電） 以色列總理尼坦雅胡辦公室今天強調，只有在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯交出所有已故人質的遺體後，加薩走廊南部與埃及接壤的拉法關卡才會重新開放。今天稍早，巴勒斯坦駐開羅大使館宣布，位於加薩走廊（Gaza Strip）與埃及之間的拉法關卡將於本月20日重新開放，讓避居埃及的巴勒斯坦人返回加薩走廊。法新社 ・ 1 天前
旺角大閘蟹專門店遭爆竊 損失50隻大閘蟹及現金
【Now新聞台】旺角一間大閘蟹專門店遭爆竊，損失50隻大閘蟹及現金。 警員圍封現場調查，中午12時許，汝州街3號地下一間大閘蟹專門店，職員開舖時發現店內有搜掠痕跡，後門懷疑遭人撬開，經點算後損失約50隻、價值約五千元大閘蟹，以及三千元現金。#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
鄭麗文勝選後強調 台海絕不能爆軍事衝突
【on.cc東網專訊】國民黨主席選舉上周六（18日）完成投票，候選人鄭麗文以超過6.5萬票、50.15%的得票率當選。她勝選後強調，要在任內讓國民黨成為台灣第一大黨，並在2028年大選完全執政、政黨輪替，完成兩岸和平、共榮共和的使命。她又指，台海絕對不可發生軍事on.cc 東網 ・ 23 小時前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 16 小時前
天氣｜天文台考慮下周一直接發3號風球 會評估下周二需否發8號風球
天文台指熱帶氣旋風神會在明日（10月19日）稍後進入本港800公里範圍內。隨著風神在星期一（10月20日）稍後逐漸靠近廣東沿岸，天文台屆時會考慮直接發出3號風球。而風神在下周二（10月21日）最接近本港，天文台屆時會評估需否改發更高熱帶氣旋警告信號。 風神會受季候風影響而開始逐漸轉向西南方向移動，但轉向的地點存在am730 ・ 1 天前
迷倒劉俊謙的「真劉太」蔡思韵魅力，演藝實力備受肯定，文青外表下藏著搞笑靈魂！
劉俊謙隨著《九龍城寨之圍城》爆紅，成為了大家喜愛的「國民老公」，當時還是女友的蔡思韵曾言「我不介意與大家分享」，至今成為了「真劉太」私有化「國民老公」，大家亦送上祝福！齊來看看蔡思韵迷倒男神的獨有魅力，必定會如劉俊謙般深深愛上她呢～Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【新聞點評】股市升愈高 特朗普愈糟
中美經貿戰持續升溫，那邊廂美國連番出手，這邊廂中國強硬回擊。據《華爾街日報》引述消息報道，中方選擇「硬起來」的其中一個主要考慮是，看準美國總統特朗普非常重視股市表現，故認定他在關鍵時刻必會「縮沙」（TACO）。信報財經新聞 ・ 7 小時前
中環華懋大廈三級火 棚架焚毀濃煙沖半空 58人疏散4人送院 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環干諾道中華懋大廈今（18 日）發生火警。下午約 4 時許，大廈外牆有棚架起火，濃煙直捲半空。據報大廈內有3人被困升降機內。Yahoo新聞 ・ 1 天前
「風神」明日稍後闖本港800公里 天文台下周一考慮直接發3號波
【on.cc東網專訊】天文台於今日(18日)上午11時30分發出特別天氣提示，指現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋「風神」會在明日（19日）稍後進入本港800公里範圍內。同時，華中氣壓正在上升，預料一股強烈東北季候風會在明日抵達廣東，本港風勢將會逐漸增強。由於屆時華南on.cc 東網 ・ 1 天前