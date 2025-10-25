立法會選舉2025｜棄選林素蔚突組織支持者協助競選團隊 澄清是遭冒認｜Ray Online

【Now新聞台】本港正處於夏季流感季節，中大呼吸系統科講座教授許樹昌指預計，流感季會持續很久，甚至連接冬季流感季節，又指今個流感季開始時疫苗仍未到，但由於疫苗生產需時，難以加快。今年夏季流感季節8月底開始，中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，爆發情況現時處於高位，由於學校及院舍爆發持續上升，情況可能未到頂，要多兩周才知道，即使到頂都要6至8周回落，預計今次是個長的流感季節，會提高對急症室及病房負荷。中大呼吸系統科講座教授許樹昌：「每次流感季節爆發，可以短至6周、長至18周，8月底到現時7周，能未到頂，所以預計到很久都未完。那個夏季流感季節，隨著天氣轉涼，亦有可能跟1月至3月的冬季流感季節有一個連接，最壞情況會是這樣。」許樹昌指，H1N1流感病毒株流行了很久，社區對現時流行的H3N2病毒株免疫力低了很多，加上針對H3N2的疫苗未趕及夏季流感季節開始前來到，有兩周時間出抗體。但他指，由於世衛是在每年2月估算年尾流行哪種病毒株，疫苗廠生產亦需約半年，難以加快疫苗到港時間。許樹昌：「通常9月初會收到新一季流感疫苗，但今次剛好夏季高峰期在8月底來，疫苗未到，上接種計劃很多時10月、11月才完成，所以時間上今次不是太理想，但你亦不能加快，因為2月開完會，估算了流行品種，疫苗廠亦要進行生產，所以今次的情況有些混亂。」他指上個流感季節的疫苗針對的病毒株與今次不同，即使上次接種了都已過期，呼籲市民盡快打新針，相信亦能有效對抗冬季流感的病毒株。 #要聞

