新民黨公布參選名單 葉劉淑儀黎棟國容海恩不連任
立法會選舉2025｜棄選林素蔚突組織支持者協助競選團隊 澄清是遭冒認｜Ray Online
立法會選舉提名期已經展開，但係早前宣布棄選嘅新界東南立法會議員林素蔚都有動作，突然設立群組組織支持者。林素蔚澄清係遭到冒認，冇開設任何新群組。
無呼籲人士協助任何競選團隊
林素蔚發表聲明，話衷心多謝大家過去4年嚟嘅支持同信任。早前已經正式宣布唔會競逐連任，但係近日發現有人未經授權，喺WhatsApp、微信等平台假冒佢開設群組，並用佢嘅名義召集支持者為某啲競選團隊提供協助。佢鄭重聲明冇開設任何新群組，亦冇呼籲或者組織支持者向任何競選團隊提供協助。
林素蔚呼籲大家提高警覺，唔好輕信來源不明嘅訊息，一切同佢相關嘅動態都以原有渠道公布為準。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-棄選林素蔚突組織支持者協助競選團隊-澄清是遭冒認-ray-online/611986?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
立法會選舉提名期首日接獲23份提名表格
【Now新聞台】選舉事務處指，今日接獲23份立法會選舉提名表格。選舉事務處指，地方選區共收到15份提名表格，而功能界別及選委會界別分別均收到4份提名表格，總共23份。2025立法會選舉提名(地區直選)2025立法會選舉提名(功能界別)2025立法會選舉提名(選委會界別)2025立法會選舉｜宣布參選者名單#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
立法會選舉｜部分選委界參選人早上到政府總部報名(高詩敏報道)
【Now新聞台】部分立法會選委會參選人早上到政府總部報名，包括多個現任議員，他們表示有信心能夠連任。多個現任選委會議員首日已到政總報名，他們都表示對連任有信心。立法會選委會界別參選人梁美芬：「發揮我作為憲法、基本法、國際法學者，以至擔任多年區議員及立法議員積累下來的歷練、經驗，從國際、國家及香港3個層面建言獻策。」立法會選委會界別參選人管浩鳴：「香港的長遠財政上，如何有量入為出的健康，第二是我們面對老人人口，我們有很多工作要做的，例如大灣區安老要繼續加強，醫療方面的改革我都是較關心的。」面對多名直選以及功能界別的議員，這屆決定「轉跑道」到選委界參選，有參選人承認有競爭。立法會選委會界別參選人吳傑莊：「競爭永遠都有的，我覺得有競爭才有進步，希望更多有心有力、有志服務香港的朋友一起參選，我是歡迎競爭的。」立法會選委會界別參選人林振昇：「未來會否有更多代表參選，我們都很難估計，暫時很難估計結果，我只能做好自己的工作。」功能界別方面，現任批發及零售界議員邵家輝以及金融服務界議員李惟宏亦報名競逐連任，而律師李頴彰亦以獨立身分參選法律界。 2025立法會選舉｜宣布參選者名單#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
許樹昌料夏季流感季將持續 或連接冬季流感
【Now新聞台】本港正處於夏季流感季節，中大呼吸系統科講座教授許樹昌指預計，流感季會持續很久，甚至連接冬季流感季節，又指今個流感季開始時疫苗仍未到，但由於疫苗生產需時，難以加快。今年夏季流感季節8月底開始，中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，爆發情況現時處於高位，由於學校及院舍爆發持續上升，情況可能未到頂，要多兩周才知道，即使到頂都要6至8周回落，預計今次是個長的流感季節，會提高對急症室及病房負荷。中大呼吸系統科講座教授許樹昌：「每次流感季節爆發，可以短至6周、長至18周，8月底到現時7周，能未到頂，所以預計到很久都未完。那個夏季流感季節，隨著天氣轉涼，亦有可能跟1月至3月的冬季流感季節有一個連接，最壞情況會是這樣。」許樹昌指，H1N1流感病毒株流行了很久，社區對現時流行的H3N2病毒株免疫力低了很多，加上針對H3N2的疫苗未趕及夏季流感季節開始前來到，有兩周時間出抗體。但他指，由於世衛是在每年2月估算年尾流行哪種病毒株，疫苗廠生產亦需約半年，難以加快疫苗到港時間。許樹昌：「通常9月初會收到新一季流感疫苗，但今次剛好夏季高峰期在8月底來，疫苗未到，上接種計劃很多時10月、11月才完成，所以時間上今次不是太理想，但你亦不能加快，因為2月開完會，估算了流行品種，疫苗廠亦要進行生產，所以今次的情況有些混亂。」他指上個流感季節的疫苗針對的病毒株與今次不同，即使上次接種了都已過期，呼籲市民盡快打新針，相信亦能有效對抗冬季流感的病毒株。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
智庫發表南海航運報告 證明航行自由
【on.cc東網專訊】遼寧省大連海事大學智庫周五（24日）發布《南海航運安全與發展報告（2025年）》，第十四屆全國政協委員、中國海洋法學會常務副會長張海文形容，報告證明南海海上航行自由，南海航行安全有保障。on.cc 東網 ・ 23 小時前
立法會選舉｜提名期首日 參選人陸續報名
【Now新聞台】立法會選舉提名期展開，多個地區直選在提名期首日的早上已經有人報名參選，當中大部分都是爭取連任的人士。提名期展開，民建聯主席陳克勤急不及待在沙田區造勢，報名競逐連任新界東北議席，預料對手包括工聯會的古偉冰。立法會新界東北選區參選人陳克勤：「選舉不容易，每一次的選戰對民建聯都是一項挑戰，但我們跟香港人一樣，我們不怕挑戰。」副主席陳學鋒就報名參選港島西，預料至少要跟自由黨楊哲安，以及由勞工界轉跑道的工聯會郭偉强對決。工聯會會長吳秋北就爭取在港島東連任，估計會跟民建聯植潔鈴、李清霞以及自由黨阮建中競爭。立法會香港島東選區參選人吳秋北：「每一次選舉都是重新的開始，不要以為自己資歷最深，就可以有特別的優勢，不是的。我是願意接受檢驗及洗禮，我亦會重視每一個對手。」他的黨友鄧家彪及陳穎欣就分別爭取在九龍東及新界西南選區連任，陳穎欣更獲建制派班長廖長江加持。同樣想爭取連任的有A4聯盟的兩位，梁文廣想繼續搶佔九龍西，楊永杰就希望繼續服務九龍中。立法會九龍中選區參選人楊永杰：「我對選情是有信心的，但大家都知道，今次選舉是非常激烈。今次我覺得是真正的選舉，是高質量民主選舉，所以我雖然有信心，但now.com 新聞 ・ 1 天前
機場貨機衝落海｜打撈團隊尋回黑盒 黑盒有入水送檢 月內料有初步調查報告
【Now新聞台】機場貨機墮海事故，負責打撈的船隻及團隊已尋回飛機黑盒，黑盒有入水，已送往檢查再決定下一步工作，預料一個月內發表初步調查報告。機尾部分已吊上躉船，安放在甲板上，貨機前半部分就仍擱在北跑道旁邊，有人在旁邊檢查，有水警船隻在附近巡邏。意外本月20日發生，民航意外調查機構表示已在貨機的殘骸中，成功取回兩個俗稱黑盒的飛行數據記錄儀及駕駛艙通話記錄儀，黑盒有入水狀況，已送往實驗室作初步檢查，再決定下一步工作，預料一個月內發表初步調查報告，之後再提出安全建議。警方指，涉事的4名機組人員酒精及毒品測試呈陰性。有工程師相信黑盒入水對還原事發經過影響不大。香港工程師學會航空分部副主席詹永年：「黑盒是非常堅固，可以抵受各種不同衝擊、浸水或火燒，所以現在在水浸了數天，應該不會有太大問題，如果損壞是很低，可能即時已可做資料下載。」運輸及物流局局長陳美寶感謝打撈及調查團隊的工作，形容他們展現高度專業精神。除黑盒外，團隊已成功打撈其中一個引擎及起落架，陳美寶感謝機管局迅速調配資源及廣州打撈局提供技術支援，體現對民航安全的共同承擔及釐清事故原因的決心。她又引述土耳其當局承諾協調航空公司及機組人員配合調查，會全速完成調查工作，完成打撈工作後，北跑道會重開。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
南沙舉行大灣區青年城市定向挑戰賽 梁振英冀青年親身探索大灣區
【Now新聞台】粵港澳大灣區青年城市定向挑戰賽在南沙舉行。 比賽早上在南沙舉行啟動禮，身兼大灣區香港中心主席的全國政協副主席梁振英出席。賽事有36間大灣區大專院校的學生參與，透過城市定向競賽活動分5條主題路線遊歷南沙，每條路線冠軍隊伍可獲6000元獎賞。梁振英致辭時提到，期望青年人在比賽中深度發掘大灣區的獨特機遇。全國政協副主席梁振英：「這裡是粵港澳大灣區的地理幾何中心，是連接大灣區「9+2」城市的交匯點，國家更賦予南沙協同港澳、面向世界的重要使命，這裡就是政策創新的試驗田和未來發展的新引擎。大家聽『大灣區』三個字聽了很多，現在是時候用自己的雙腳去探索這片土地。」#要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
法國羽毛球公開賽 鄧俊文及謝影雪混雙四強止步(陳天朗報道)
【Now新聞台】法國羽毛球公開賽，港隊代表鄧俊文及謝影雪先贏一局下不敵國家隊組合，四強止步。 紫衫「鄧謝配」殺到入四強，硬撼上周才贏完丹麥公開賽冠軍的馮彥哲和黃東萍，開局有個小甜頭，領先1比0；之後就要捱打，試過連失4分，最遠落後到8比15，謝影雪少許泄氣，但有好拍擋鄧俊文撐住，回後化解馮彥哲開後場，還打到對方跌倒，港隊回敬4比0攻勢。追到14比17，「鄧謝配」爆發小宇宙，兩人前後夾擊黃東萍，最後一擊鄧俊文抽馮彥哲才真，慢慢追貼比分，他們再連取4分，一度反超到19平手，一輪長氣球你來我往，鄧俊文左飛右撲找到機會，加謝影雪拍斜線出奇不意，鄧俊文搶前加多板，磨足52板，取到局分；即使被扳平要鬥「刁時」，黃東萍打落網，「鄧謝配」險勝22比20，先下一城。第二局上半段戰況拉鋸，差距只維持於一至兩分，馮彥哲飛身救，倒在地上想再救也難，鄧謝追到10比10，亦是這局最後一次平手，他們下半段全程落後，輸回一局17比21。決勝局，鄧謝都是先佔優，領先到5比4，抵擋不住馮黃猛攻，黃東萍網前突擊一板，鄧俊文反應不及，連失4分又要追落後。世界排名第8挑戰第2，三度交手一勝兩負，鄧謝贏的一次，正正是兩年前法國公now.com 新聞 ・ 18 小時前
外交部駐港公署對美國政客就黎智英案言論 表示強烈不滿及反對
【Now新聞台】外交部駐港公署以及特區政府對美國參議院外交關係委員會個別議員，就黎智英案及他的羈管安排的言論表示強烈不滿及反對。 外交部駐港公署稱，黎智英本身是涉及多項罪行的服刑犯，不存在所謂超期羈押，黎智英在囚期間的合法權益亦得到依法保障，批評美國有關政客為黎智英開脫罪名，干預特區司法，奉勸有關政客認清現實，立即停止干預香港事務和中國內政。特區政府發言人就指，美國有關政客挑戰「一國兩制」原則底線的險惡用心昭然若揭，必須嚴厲直斥其非，以正視聽，又說已多次強調任何人均不應評論案件，以圖干預法院獨立進行審判；又稱黎智英的安排與其他在囚人士無異，代表黎智英的資深大律師對黎智英在懲教院所內獲得的醫療服務沒有任何投訴，而有關黎智英與其他囚犯中止交往，是根據黎智英本人的意願安排，敦促外部勢力停止干預香港事務。#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
富衛香港上半年港澳新業務年度化保費按年升逾一倍
富衛香港於「香港保險業大獎2025」中囊括9個獎項,包括6個年度大獎及3個年度三強。 富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示:「我們很榮幸在備受業界推崇的『香港保險業大獎』中再次獲得業界肯定。富衛始終想客戶所想,並勇於突破行業常規,這九項殊榮充分彰顯我們整個團隊努力不懈及創新精神。富衛集團在今年7月正式於香港交易所上市,標誌著公司發展的重要里程碑,同時上半年在香港及澳門市場錄得顯著增長動力,新業務年度化保費按年升超過一倍,而富衛香港的財務實力評級更獲得提升。行業獎項嘉許及業務表現肯定我們以客為先和科技賦能的策略成功為大眾創造保險新體驗,並印證富衛在產品創新、數碼營銷、人才培訓及營運等範疇的領先實力。」(BC)infocast ・ 1 天前
立法會選舉2025｜教育界朱國強宣布不競逐連任 集中精力辦好學校
立法會選舉12月7日舉行，教育界議員朱國強宣布不競逐連任，指希望集中時間及精力辦好學校、做好教育。 以其他崗位繼續貢獻教育 朱國強發表聲明，指教育界正面對嚴峻挑戰，學齡人口結構性下跌，縮班殺校的問題再次困擾學界。經過慎重考慮後，決定不角逐連任，但會以其他崗位繼續貢獻教育。集中最多的時間與精力辦好學校、做好教am730 ・ 17 小時前
立法會選舉2025︱方國珊五敗未言棄 第六度出戰地區直選 獲汪明荃提名：阿姐讚我勤力︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會換屆選舉提名期今日（24日）起展開，西貢區區議員、智庫專業動力召集人方國珊宣佈報名參選2025立法會選舉地區直選（新界東南）。方國珊過去在地區直選五度落敗，期望今次能成功晉身立法會，今次提名人包括前全國政協委員汪明荃、前行會召集人陳智思。Yahoo新聞 ・ 1 天前
下月8日全運會公路單車賽 港珠澳大橋將實施臨時管控
【Now新聞台】全運會的跨境賽事公路單車男子個人賽當日，港珠澳大橋將會實施臨時管控，呼籲旅客使用其他口岸來往珠海及澳門。 運輸及物流局局長陳美寶發表網誌指，賽事在下個月8日上午9時開始，預計運動員在上午約10時20分進入香港段作賽約一個半小時，期間港珠澳大橋將實施臨時管控，公共交通亦會調整，旅客可使用香港與深圳之間的陸路口岸來往香港與珠海，或者乘搭跨境渡輪服務來往香港與澳門。#要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
大鳴大放｜畢堅文：出海服務中心至今助逾百項目進軍國際 定期舉辦人工智能課程
【Now新聞台】施政報告提出成立內地企業出海專班，生產力局總裁畢堅文在本台節目《大鳴大放》表示，旗下的出海服務中心至今已處理過百個項目，協助企業打入國際市場。 畢堅文：「中小微企來到香港的時候，有些測試在內地找不到適合的單位，可以幫他測試去歐美。我們的工程師除了測試之外，我們提供一些顧問服務，幫他改良，從而達到標準，(例如)這間企業也是做電子的，經過我們的測試之後，我們覺得有些地方是不合格，我們會幫他改良，做到達標為止。」畢堅文又稱，生產力學院過去三年共開辦了500個與人工智能有關的課程予業界，亦會定期舉行集思會了解中小企在使用人工智能的困難，並為他們提供解決方案。#要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
高市早苗：與川普進行坦率對話
（法新社東京25日電） 日本首相高市早苗表示，她今天與美國總統川普通話，決心共同提升日美同盟的層次，「期盼為自由開放的印度－太平洋與美國和區域夥伴合作」。川普定27日到29日訪問日本，之後將前往韓國，在當地與中國國家主席習近平進行會談。法新社 ・ 12 小時前
「白卡聯盟」7成員寄刀片信到公共機構等 涉刑事恐嚇等罪被捕
警方於10月15日至22日期間接獲多宗報案，指三名社交媒體內容創作者的相關地址，包括公共機構、住所、教會及學校，先後收到自稱「白卡聯盟」寄出的信件，內容帶有威嚇成分並附有鎅刀刀片。經調查後，警方於昨日（23日）以涉嫌刑事恐嚇、作出有違公德的行為及公眾地方行為不檢，拘捕7名本地男子，介乎13至36歲。 港島總區重案am730 ・ 1 天前
立法會選舉｜朱國強宣布不會角逐連任教育界立法會議員 稱集中精力辦好學校
【Now新聞台】教育界立法會議員朱國強宣布不會角逐連任。朱國強在社交平台稱，教育界正面對嚴峻挑戰，學齡人口結構性下跌、縮班殺校等問題再次困擾學界，慎重考慮後，決定集中最多的時間與精力辦好學校、做好教育，決定不會角逐連任下屆立法會選員。不斷更新｜宣布不連任立法會議員名單#要聞now.com 影音新聞 ・ 17 小時前
立法會選舉︱葉劉淑儀、容海恩、教育界朱國強等不競逐連任 累計 27 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
法國羽毛球公開賽 鄧俊文及謝影雪混雙四強止步
【Now新聞台】法國羽毛球公開賽，港隊代表鄧俊文及謝影雪先贏一局下不敵國家隊組合，四強止步。紫衫「鄧謝配」殺到入四強，硬撼上周才贏完丹麥公開賽冠軍的馮彥哲和黃東萍，開局有個小甜頭，領先1比0；之後就要捱打，試過連失4分，最遠落後到8比15，謝影雪少許泄氣，但有好拍擋鄧俊文撐住，回後化解馮彥哲開後場，還打到對方跌倒，港隊回敬4比0攻勢。追到14比17，「鄧謝配」爆發小宇宙，兩人前後夾擊黃東萍，最後一擊鄧俊文抽馮彥哲才真，慢慢追貼比分，他們再連取4分，一度反超到19平手，一輪長氣球你來我往，鄧俊文左飛右撲找到機會，加謝影雪拍斜線出奇不意，鄧俊文搶前加多板，磨足52板，取到局分；即使被扳平要鬥「刁時」，黃東萍打落網，「鄧謝配」險勝22比20，先下一城。第二局上半段戰況拉鋸，差距只維持於一至兩分，馮彥哲飛身救，倒在地上想再救也難，鄧謝追到10比10，亦是這局最後一次平手，他們下半段全程落後，輸回一局17比21。決勝局，鄧謝都是先佔優，領先到5比4，抵擋不住馮黃猛攻，黃東萍網前突擊一板，鄧俊文反應不及，連失4分又要追落後。世界排名第8挑戰第2，三度交手一勝兩負，鄧謝贏的一次，正正是兩年前法國公開賽，重臨福地再遇老對手，未能贏多次；黃東萍網前靈活，馮彥哲身高手長，逼到鄧謝雙雙倒地；13平手下，馮黃連取5分拉開奠定勝局，鄧俊文走大斜線放了落網，「鄧謝配」輸多局16比21，激戰80分鐘倒輸局數1比2，無緣決賽。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 18 小時前
立法會選舉2025｜葉劉公布棄選 冀應援會及網民勿失望指「唔會離開各位」
立法會選舉12月7日舉行，新民黨派出8人參選。不過，新民黨主席葉劉淑儀、副主席黎棟國及容海恩宣布不競逐連任，葉劉指不是退休，會一直為各位、為香港、為國家、為未來服務。 75歲的葉劉淑儀及73歲的黎棟國宣布不競逐連任，即是現屆所有12名70歲或以上的議員均不競逐連任。葉劉自2008年起透過地區直選晉身立法會，她感謝am730 ・ 1 天前