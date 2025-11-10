楊何蓓茵今日率領局內高層人員到駱克道市政大廈，向前線公務員宣傳立法會選舉。(政府新聞網)

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（十一月十日）率領局內高層人員到駱克道市政大廈，向部門派駐分區辦事處和場地的前線公務員宣傳立法會選舉，呼籲公務員踴躍投票、支持選舉，亦向市政大廈街市商販宣傳立法會選舉。

楊何蓓茵與公務員事務局常任秘書長梁卓文聯同副秘書長組成小隊，探訪食物環境衞生署港島及離島區檢控及牌照組、灣仔區環境衞生辦事處，以及康樂及文化事務署灣仔區康樂事務辦事處、駱克道體育館、駱克道公共圖書館等地方，並呼籲前線公務員及其家人投票。

廣告 廣告

楊何蓓茵表示，會繼續向份屬不同部門、工作崗位和辦事處的同事廣泛宣傳踴躍投票和支持選舉的信息，今天接觸到的公務員來自不同職系，包括衞生督察、小販管理主任、管工、康樂事務經理、圖書館館長、康樂助理員、文化工作助理員、一般職系的同事，以及在櫃枱處理市民申請的員工，他們是接觸市民最多的公務員，亦是前線的服務提供者。

楊何蓓茵提及，公務員有責任以身作則，支持立法會選舉，投票選出自己心儀的代議士。楊何蓓茵又向需要輪班工作的公務員解釋，不會因輪班工作而不能前往投票，因為部門會與同事協商安排好投票時間表。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-楊何蓓茵率公務員事務局高層人員-向前線公務員呼籲投票/616920?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral