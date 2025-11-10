鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
立法會選舉2025｜楊何蓓茵率公務員事務局高層人員 向前線公務員呼籲投票
公務員事務局局長楊何蓓茵今日（十一月十日）率領局內高層人員到駱克道市政大廈，向部門派駐分區辦事處和場地的前線公務員宣傳立法會選舉，呼籲公務員踴躍投票、支持選舉，亦向市政大廈街市商販宣傳立法會選舉。
楊何蓓茵與公務員事務局常任秘書長梁卓文聯同副秘書長組成小隊，探訪食物環境衞生署港島及離島區檢控及牌照組、灣仔區環境衞生辦事處，以及康樂及文化事務署灣仔區康樂事務辦事處、駱克道體育館、駱克道公共圖書館等地方，並呼籲前線公務員及其家人投票。
楊何蓓茵表示，會繼續向份屬不同部門、工作崗位和辦事處的同事廣泛宣傳踴躍投票和支持選舉的信息，今天接觸到的公務員來自不同職系，包括衞生督察、小販管理主任、管工、康樂事務經理、圖書館館長、康樂助理員、文化工作助理員、一般職系的同事，以及在櫃枱處理市民申請的員工，他們是接觸市民最多的公務員，亦是前線的服務提供者。
楊何蓓茵提及，公務員有責任以身作則，支持立法會選舉，投票選出自己心儀的代議士。楊何蓓茵又向需要輪班工作的公務員解釋，不會因輪班工作而不能前往投票，因為部門會與同事協商安排好投票時間表。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-楊何蓓茵率公務員事務局高層人員-向前線公務員呼籲投票/616920?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
中國領事「斬首」回應高市「台灣有事」表態 日方強烈抗議：「言論極其不妥」
剛上任不久的日本首相高市早苗日前在眾議院稱，如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衞權的「存亡危機事態」。中國駐大阪總領事薛劍其後在社交平台回應，表示「對於擅自伸過來的那個骯髒的腦袋，唯有毫不猶豫地砍掉」。高市早苗今日（10 日）在眾議院被要求撤回言論，但她拒絕。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
特朗普關稅被推翻會發生什麼事？花旗：通脹降、小型股升、「這兩國」貨幣升
一場圍繞美國總統特朗普關稅權力的法律角力，正悄悄撬動全球市場神經，花旗出具最新研究報告指出，市場對特朗普政府動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅的勝訴預期已大幅降溫，最高法院初步聽證會釋放不利信號後，最新預測數據顯示特朗普政府勝率已從 40% 驟降至 27%。鉅亨網 ・ 8 小時前
荷蘭政府認栽？擬撤安世干預令換陸晶片恢復供應 全球車廠鬆一大口氣
荷蘭政府近日因強奪中資企業安世半導體控制權引發全球汽車供應鏈震盪，如今恐因中方可能恢復關鍵晶片出口而暫緩相關措施。 《彭博資訊》等外媒引述知情人士消息最新報導指出，若中國同意恢復出口關鍵晶片，荷蘭擬擱置先前授予其干預安世重大決策的部長令，最快有望在本星期內撤銷，前提是晶片供應恢鉅亨網 ・ 1 天前
人人有錢分？｜特朗普稱人人派2000美元關稅紅利 貝森特：沒跟我討論 預計是減稅而非派現金
美國最高法院正檢視美國總統特朗普按《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)實施關稅的合法性之際，特朗普在社交平台表...BossMind ・ 8 小時前
緬甸軍方將拆除近150棟詐騙園區建築 含健身房、水療和卡拉OK
（法新社仰光9日電） 緬甸軍方今天表示，將拆除境內網路詐騙園區內近150棟建築物，包括健身房、水療中心和卡拉OK娛樂場所。緬甸環球新光報（The Global New Light of Myanmar）報導，緬甸軍方指出，軍方在突襲行動中發現148棟建築，包括多棟宿舍、4層樓醫院和兩層樓卡拉OK大樓。法新社 ・ 21 小時前
尹錫悅再被起訴 疑借軍事挑釁北韓製造危機 羈押三個月收約 350 萬港元監獄存款︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓特別檢察官今日（10 日）宣布，前總統尹錫悅被追加起訴，罪名包括「一般利敵」及濫用職權，指他在任內與軍方高層合謀，企圖誘使北韓對南韓發動攻擊，藉以為宣布戒嚴提供藉口。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
美國政府停擺 歐洲國家催討美軍基地僱員薪水
美國聯邦政府停擺上周六（8 日）進入第 39 天，給美國國內食品救濟、航空運輸、醫療保障等民生領域造成衝突，這場政治鬧劇還波及美軍駐義大利、葡萄牙、德國等多國基地。鉅亨網 ・ 14 小時前
美國參議院通過撥款法案 政府有望結束停擺
美國參議院以60票贊成、40票反對獲得通過一項撥款法案，使美國政府距離結束歷史上持續時間最長的停擺更近一步。AASTOCKS ・ 6 小時前
白宮經濟顧問哈塞特：政府停擺已開始「對經濟造成衝擊」
隨著美國歷史上最長的政府停擺已持續 38 天，對經濟和民生造成廣泛影響，特朗普政府的一位高階經濟學家週五（7 日）對創紀錄的政府停擺可能造成的損害發出新的警告。此時，參議院仍在努力達成結束停擺的協議，而各地機場也開始減少航班。鉅亨網 ・ 2 天前
荷蘭稱中方同意恢復讓內地安世半導體工廠交付晶片產品
荷蘭首相施霍夫接受《彭博》訪問時表示,中方已經同意,恢復讓內地安世半導體工廠交付晶片產品。歐盟貿易專員謝夫喬維奇在社交平台表示,歡迎中國決定對符合條件的相關晶片出口予以豁免。他又說,與中國和荷蘭當局的密切外交接觸仍然繼續。在北京,商務部昨日回應有關安世半導體的提問時表示,中方已經同意荷蘭經濟部派員來華磋商,又說荷蘭應採取實際行動,從源頭恢復全球半導體供應鏈穩定。 (BC)infocast ・ 1 天前
金價續漲 美國經濟疲軟跡象強化降息預期
8%，鉑和鈀價格也上漲。「當政府停擺風險消退後，投資者往往會重新關注聯儲會的政策前景，」華僑銀行的投資策略師Vasu Menon表示。「如果結束停擺意味著政府可以發布被延遲的經濟數據，如果數據顯示經濟成長放緩，那麼聯儲會就有了更早放鬆政策的空間。」原文標題Gold Advances With Weakening US Economy Boosting Rate-Cut BetsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 3 小時前
習近平指示廣東支持港澳更好融入國家發展大局
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平,昨天與今天在廣東考察。習近平指出,廣東要發揮主力軍和火車頭作用,支持香港、澳門更好融入和服務國家發展大局。習近平表示,建設粵港澳大灣區,對廣東來說既是重大責任,也是難得的發展機遇。要著力深化粵港澳合作,加強科技創新合作和基礎設施互聯互通,推進規則機制「軟連通」,加強立法、執法、司法各環節全流程協作,建設宜居宜業宜遊優質生活圈。 (BC)infocast ・ 1 天前
印尼追封已故獨裁者蘇哈托為國家英雄
（法新社雅加達10日電） 印尼政府今天在典禮上宣布，將已故前總統蘇哈托列入「國家英雄」名單。現任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）——蘇哈托的前女婿——主持了今天舉行的「國家英雄日」頒授典禮。法新社 ・ 4 小時前
巴基斯坦阿富汗和談破裂收場
（法新社伊斯蘭馬巴德9日電） 巴基斯坦今天表示，雖然和阿富汗的和平談判因致命暴力事件而告終，伊斯蘭馬巴德依然致力於進行「對話」，同時強調其安全疑慮仍未消除。伊斯蘭馬巴德指控喀布爾庇護好戰團體，特別是巴基斯坦塔利班運動（TTP），該組織經常宣稱在巴基斯坦發動致命攻擊。法新社 ・ 12 小時前
美財長貝森特：「2,000美元關稅分紅」或透過減稅進行
美國總統特朗普提出非富裕美國人可最少獲每人2,000美元關稅「分紅」。美國財長貝森特接受《美國廣播公司》訪問時回應有關問題，指出「分紅」或透過國會早前通過經濟政策法案的減稅實現。 他稱沒有與特朗普討論過有關問題，但「2,000美元分紅」可有不同模式，或直接減稅，如不對小費、加班補薪及社會救助課稅，對汽車貸款提供免稅額等。他稱美國未來數年將從關稅收取萬億計美元，但關稅實際目的是再平衡貿易及使其更公平。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
烏克蘭針對多名俄羅斯政府官員及機構採取制裁措施
烏克蘭總統澤連斯基簽署新的制裁決定，針對多名俄羅斯政府官員及機構採取制裁措施。烏克蘭呼籲國際社會擴大對俄羅斯的壓力，制裁所有資助戰爭及傳播虛假資訊的個人和機構。央視新聞報道，烏方指本輪烏克蘭制裁名單包括參與掠奪被佔烏克蘭地區的俄羅斯政府成員、俄羅斯軍事情報部門人員等。烏方亦計劃對俄羅斯境內從事戰爭宣傳及為侵略辯護的出版機構，採取進一步措施。較早時，俄羅斯外長拉夫羅夫接受通訊社訪問時表示，美國在試圖說服澤連斯基不要妨礙解決烏克蘭問題時，似乎遇到困難。拉夫羅夫強調，莫斯科並未放棄原則立場，即是俄羅斯的領土完整，以及克里米亞、頓巴斯與俄羅斯新居民的選擇，是不容置疑。(BC)infocast ・ 12 小時前
高市早苗削弱財政整頓承諾以刺激經濟 不排除降低消費稅
日本首相高市早苗暗示將削弱過往日本政府對財政整頓的承諾，表示將制定一項持續數年的新財政目標，讓政府開支有更大的靈活性，同時更不排除未來降低消費稅的可能性。 她表示，政府將確保市場對日本財政可持續性的信心仍然維持，不過除非政府促進投資，否則經濟就不會增長。 根據《路透》報道，日本政府在經濟刺激方案草案中，將敦促日本央行與政府合作，共同刺激需求，強調貨幣政策的方針必須能夠實現強勁的經濟增長及物價穩定。(mn/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
內鬥、政策停頓、民調下滑 梅爾茨上台半年危機湧現
這位保守派政治人物以振興停滯的經濟、整頓疲弱的軍隊與強化移民政策為競選主軸。梅爾茨同黨議員基塞維特（Roderich Kiesewetter）告訴法新社：「顯然，許多民眾對政府目前的施政不滿或失望。」法新社 ・ 1 天前
巴斯宣誓就職玻利維亞總統 聚焦經濟困境及對美外交關係
（法新社拉巴斯8日電） 親商保守派的巴斯（Rodrigo Paz）今天宣誓就任玻利維亞總統，結束該國近20年的社會主義統治，並接手嚴峻的經濟困境。58歲的巴斯贏得上個月的總統決選，今天在就職演說中強調，玻利維亞如今將有所變革、對世界開放。法新社 ・ 1 天前
中方就歐洲議會允許蕭美琴等人進入大樓向歐方提出嚴正交涉
中國駐歐盟使團表示,歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉,允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓,出席反華組織「對華政策跨國議會聯盟」年會並進行「台獨」分裂活動,中方表示強烈憤慨、堅决反對,已向歐方提出嚴正交涉,指做法嚴重損害中方核心利益,嚴重違反一個中國原則,嚴重干涉中國內政,嚴重衝擊中歐政治互信。中國駐歐盟使團強調,台灣問題事關中國主權和領土完整,是中國核心利益中的核心,是一條不可逾越的紅線。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則,也是中歐建立和發展外交關係的前提和基礎。中方再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則,停止為「台獨」行徑撑腰張目,停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號,採取切實措施消除惡劣影響,以實際行動尊重支持中方核心利益,維護中歐關係大局。 (BC)infocast ・ 1 天前