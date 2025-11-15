民建聯李清霞在選舉論壇突然不適(政制局直播截圖)

立法會港島東地區直選論壇今午舉行，民建聯李清霞在開首介紹選舉政綱時，突然不適，其後暈倒，送院治理。

論壇繼續舉行

政府舉行39場選舉論壇，唯獨是今日的港島東及港島西直選論壇在戶外舉行，在香港公園上演。當李清霞介紹政綱時突然不適，指「唔好意思」後大力喘氣，需要由民安隊扶上輪椅。她其後被送院治理。論壇一度暫停，主持人其後交代李清霞無法繼續參與論壇，但繼續舉行活動。

參選港島東地區直選的有吳秋北(工聯會)、植潔玲(民建聯)、郭浩景(新民黨)、阮建中(自由黨)及李清霞(民建聯)。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-民建聯李清霞選舉論壇突不適-送院治理/618795?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral