立法會選舉2025｜民建聯直選大失25萬票 陳克勤指其他政團候選人得票同跌

民建聯直選大失25萬票，陳克勤指其他政團候選人得票同跌。(周令知攝)

立法會選舉結果出爐，民建聯奪得20席，繼續成為「最大黨」。不過，今次直選較上屆大失25萬票，民建聯主席陳克勤指今次競爭激烈，其他政團的候選人得票亦下跌。他強調民建聯會檢討選舉策略，亦會檢視政綱是否完全得到市民認同。

民建聯多名當選議員在選舉後見記者，陳克勤表示得票率受眾多因素影響，今次直選多了候選人，競爭激烈。他指留意到其他直選候選人的票數亦下跌，認為市民在多了選擇下，票數流向不同政團的候選人。民建聯今次在3區分別派出2人競爭，當中港島東植潔鈴僅以300多票之差取得尾席，險些落敗。陳克勤強調是經深思熟慮，認為需要讓選民「優中選優」，所以提出這種較「另類」、以往無做過的做法。

新界東北最多廢票

至於陳克勤所屬的新界東北錄得最多廢票，他指有很多因素導致無效票，而民建聯所有候選人拉票都是在每區「深挖支持者選票，一票不漏」。他續指有人藉大埔宏福苑大火抺黑民建聯，打擊選情，但相信市民的眼睛是雪亮。他留意到在受災情影響的三個票站，民建聯的得票是排在前列，說明災民對民建聯有期望，希望民建聯候選人當選。

陳克勤表示民建聯新一屆議員上任後第一件事是跟進宏福苑災情，而民建聯在大埔富善邨的後面位置找到一塊熟地，附近亦有臨時巴士廠可擴建。民建聯建議政府利用該地塊即時重建，需由政府判斷可興建多少座及需時多久。不過，陳克勤亦指有災民不想回到大埔區，或在將來重建的宏福苑居住，以免觸景傷情，政府需回應每名災民的訴求，民建聯亦會向政府提出建議的賠償方案。

