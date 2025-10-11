立法會選舉2025｜民建聯進出口界議員黃英豪宣布不參選 解釋因事務繁多

美股顯著下跌，三大指數平開後，到中午美國總統特朗普表示可能大幅提高對中國的關稅，「習特會」亦篤定泡湯，投資者憂慮中美貿易戰再度升級，啟動避險模式，大市在約全日低位收市，納斯達克指數重挫3.5%收市，道瓊斯指數跌近880點，三大指數都見4月初特朗普宣布「對等關稅」市場大調整後最大單日跌幅。有稱為恐慌指數的VIX升至超過20，一般預示市場承受的壓力不斷加大。總結一星期，周五的調整令三大指數由升轉跌，幅度全逾2%。 但與4月的大跌市不同，星期五股價雖下跌，但資金選擇美債作為避險工具，10年期美國國債跌近10點子。美元急跌，黃金和所謂「數碼黃金」的比特幣榮辱互見：紐約期金重上4,000美元水平，但比特幣跟隨風資產走勢，重挫半，見11.4萬美元附近。油價在中美關係緊張以及巴勒斯坦問題進展的拖累下下挫逾4%。

Yahoo財經 ・ 13 小時前