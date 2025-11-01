螢幕擷取畫面 2025-10-27 112948.png

立法會選舉提名期展開，政圈盛傳「微笑劍后」、巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓將競逐旅遊界議席。據報江旻憓今日起暫停馬會職務，引起猜測是準備全力投入選戰。

傳原本出戰新界北直選

江旻憓是賽馬會對外事務助理經理，據報她今日起停職。馬會回覆《am730》時無正面回應江旻憓是否已停職，只是指員工可行使公民權利，自行決定參選競逐立法會議席。但馬會不會以任何形式參與員工的選舉工程，也不會評論任何員工參選的個案。馬會強調全力支持立法會選舉，積極鼓勵和配合員工在選舉日盡公民責任踴躍投票。

政圈原本有傳江旻憓會出戰新界北地區直選，但因持外國護照未能成事。後來演變成將出戰容許持外國居留權的旅遊界別。現任旅遊界議員姚柏良，或會「讓路」轉戰選委會界別。

已公布參選名單(持續更新)

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-江旻憓盛傳將出戰旅遊界-據報今日起暫停馬會職務/614062?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral