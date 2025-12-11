江旻憓等候任議員出席立法會事務簡介會(吳康琦攝)

新一屆立法會候任議員今日出席立法會事務簡介會，聽取秘書處介紹履職機制、會議舉止及秩序等。



候任議員包括旅遊界議員江旻憓、新界東南「票后」方國珊等，今早在立法會出席閉門的立法會事務簡介會，中午則會到會議廳觀看宣誓儀式的示範。據了解今日的簡介會共設8節，內容包括議員職權及履職機制、宣誓儀式示範、利益申報、會議舉止及秩序、如何提出質詢及法案與議案等，最後一節簡介會則由立法會主席梁君彥向候任議員分享經驗。全體候任議員必須出席首4節簡介會及迎新午宴，其餘4節及明天的7節簡介會，則只要求「新丁」出席。

據悉1月1日或2日宣誓

新一屆立法會任期明年1月1日開始，據悉候任議員接獲立法會秘書處通知，在1月1日及2日需預留時間出席活動。據了解，其中一天將舉行宣誓儀式。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-江旻憓等候任議員出席立法會事務簡介會-介紹履職機制等/626956?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral