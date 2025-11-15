立法會選舉2025｜江旻憓與3人夾租競選辦公室 認識霍啟剛成為契機

江旻憓與3人夾租競選辦公室

立法會選舉12月7號舉行，「劍后」江旻憓參選旅遊界尤其矚目，近日傳媒發現佢同另外3個候選人夾租競選辦公室，契機就係體育、演藝、文化及出版界候選人霍啟剛。

政府最近刊憲公布獲得有效提名嘅候選人名單，包括候選人編號同報稱地址。當中，江旻憓聯同選舉委員會界別候選人莊家彬同范凱傑報稱地址係長沙灣長江工廠大廈同一個單位。據了解呢個單位係佢哋同霍啟剛夾租嘅競選辦公室，主要用嚟開會同拍攝。



認識霍啟剛成為契機

不過，霍啟剛報稱嘅地址係上環信德中心一個單位。據了解，霍啟剛喺提名期開始前大約1星期已經租咗長沙灣嘅單位。之後有唔同候選人擔心競選開支超支，例如上述3個「新人」咁啱都識得霍啟剛，就搵霍啟剛夾租。

參選旅遊界別嘅仲有經營旅行社嘅觀塘區議員馬軼超；參選體育、演藝、文化及出版界嘅仲有文學館館長羅光萍。而選舉委員會界別參選名單可以參閱以下網址。

