立法會選舉2025｜江玉歡以8字總結任期 憶當初無人脈終僥倖當選

立法會換屆選舉提名期本月24日展開，8名現任立法會議員已先後宣布不會競逐連任。尚未明確表態的選委界江玉歡，以「全力以赴、問心無愧」總結任期，憶述自己數年前沒有人脈支撐便去參選，既沒有份參與部分見面會，連投票日也要手持紙牌在票站附近拉票，「結果在選委界別得尾三，僥倖當選。」

引林家謙演唱會結語：非每件事也要安哥

江玉歡周六向《am730》表示，換個身份也可以每日與市民見面，最終決定會在下周最後一次立法會大會發言時正式公布。她今日在社交平台發帖稱，任何美好的事情也有終結時，又引用歌手林家謙2022年演唱會結尾時的一番話，大意是「不是每件事也要安哥，好多事可以放在回憶裡，日後好好懷念」，並提到在帖文看到網民的支持和慰問，「夫復何求？」

早前江玉歡在立法會一個委員會會議上，誤稱「盲人開車」論成為城中熱話，她主動重提事件並稱「議員不是聖人，也會有錯的時候」，「老虎也有甩鬚時，何況她不是老虎，而是小貓一隻，就放過她吧。」她指，選舉應該是城市的開心或正面事情，緊張中亦應有點輕鬆寛容，「留或不留，場內場外的四年在人生中真是最重要嗎？」

