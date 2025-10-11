立法會選舉2025｜江玉歡暗示不參選 指在「局外」可能看到更跳脫的她

ignes349mjsp.JPG

立法會選舉在12月7日舉行，選委界議員江玉歡暗示不參選，指在「局外」仍然可以每日會見市民，看到更跳脫的她。

江玉歡向《am730》表示最主要考慮到自己的專業，換個身份也可以每日與市民見面。她續指「坦白講局內、局外都係同一樣嘢，局外可能冇咁多負擔」。她指會在本月22日最後一次立法會大會發言時正式公布，希望以最真摰的態度「同香港市民講幾句，作心底話」。她又指相信立法會仍然需要持平的聲音。

當時並非「試水溫」

在今屆議會最後的一份工作報告，江玉歡以大篇幅在序言中寫提到，想提醒自己就算去到任期最後一刻，都不能卸下「為民服務」的擔子，站好最後一班崗，為4年承諾有個紮實收尾。江玉歡今日回應指該篇序言是有端倪，並非有人形容「為咗吸眼球、搏同情、試水溫」。

