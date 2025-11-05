低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
立法會選舉2025︱法律界林新強不競逐連任 累計29議員棄選
第八屆立法會選舉提名期將於明日（6日）截止，現任法律界立法會議員林新強宣布，經過考慮多種因素後，決定不參選下屆立法會，累計有29名議員明確表示不再參選。
他表示，希望未來將更多時間和精力放在律師事務所業務上，特別是國家給予清晰的發展方向，要打造國際一流律師事務所，亦要善用普通法的獨特優勢，為國家發展作出更大貢獻。
林新強相信可以在律師事務所，利用自己在法律專業和立法會的經驗，培育新一代法律人才，為國家、為香港開創一條新道路，並會繼續透過傳媒及立法會議員發聲，監督政府工作，推動法律界發展。
兩人報名參選法律界
截至昨日，法律界參選人分別有獨立的李頴彰及自由黨的陳曉峰，兩人報稱職業均為律師。
現時尚有6名議員未表態會否繼續參選，他們全來自選舉委員會界別，分別為謝偉俊、譚岳衡、陳月明、梁毓偉、洪雯、尚海龍。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-法律界林新強不競逐連任-累計29議員棄選/615353?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
