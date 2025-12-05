立法會選舉2025｜涉損壞候選人鄭泳舜旗桿 50歲廚師缺席聆訊 官發拘捕令

031_2_0_0_0_0.jpg

一名男子上月在港鐵深水埗站出口外，損壞立法會換屆選舉候選人鄭泳舜的一枝旗桿，被控刑事損壞罪。案件今日(5日)在西九龍裁判法院首提堂，惟被告缺席聆訊違反擔保條件，及後經控方申請，裁判官發出拘捕令，並撤銷被告的擔保。

被告麥信榮(50歲)，報稱廚師，被控一項「刑事損壞」罪。控罪指，他於上月 9日，在香港九龍深水埗港鐵深水埗站D2出口外無合法辯解而損壞屬於鄭泳舜的一枝旗桿，意圖損壞該財物或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。

鄭泳舜為立法會換屆選舉九龍西選區候選人，同區其他候選人包括關煒曦、劉愛詩、梁文廣、龐朝輝。

案件編號：WKCC5564/2025

