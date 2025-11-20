adsds_1_0_0_0.png

【16:45更新】案件今日(20日)在西九龍裁判法院首次提堂，控方申請暫毋須答辯，將案押後至下月30日獲批，但被告保釋申請被拒，雙方下次提訊前須告知法庭是否已準備能答辯及答辯的方向。

被告林宗明(68歲)，報稱退休人士，被控明知而發布具煽動意圖的刊物罪。控罪指被告於去年9月26日至今年11月18日期間，在Facebook發布陳述、相片及圖片，具意圖：引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；煽惑任何人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制定的事項或在特區依法制定的事項；引起特區不同階層居民間或中國不同地區居民間的僧恨或敵意；煽惑他人在特區作出暴力作為；及/或煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

案件編號：WKCC5293/2025

【15:40更新】警務處國家安全處前日(18日)在東區採取執法行動，拘捕一名68歲男子，他涉嫌違反「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪及「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪。國安處今日(20日)上午暫控該名男子一項「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪，案件同日下午在西九龍裁判法院提堂。

警方調查顯示，該名被捕男子涉嫌多次透過社交平台持續發布具有煽動意圖的訊息，內容包括煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨，以及煽惑他人在選舉中不投票或投白票。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-涉網上煽惑不投票及對政府憎恨-68歲翁還押12.30再訊-更新-/620500?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral