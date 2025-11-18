天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
立法會選舉2025｜港鐵選舉日提早開出頭班車 便利票站人員作準備
立法會選舉12月7日舉行。港鐵行政總裁金澤培表示，因應政府延長投票時間，港鐵將在當日提早開出頭班車，便利票站人員早作準備。港鐵會善用站內廣告燈箱及部分出入閘機張貼出選舉的提示資訊，並配合選舉事務處，指引及便利身在內地的登記選民前往邊境票站。
已透過內部通訊平台等宣傳
金澤培今日(18日)在報章撰文說，港鐵會積極配合政府選舉安排的部署，鼓勵和支持市民投票。為鼓勵員工投票，港鐵已透過內部通訊平台、辦公室張貼海報等宣傳選舉。而考慮到部分員工需於選舉日值班，當天會加派人手當值，以作靈活調配，便利同事投票。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-港鐵選舉日提早開出頭班車-便利票站人員作準備/619534?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
