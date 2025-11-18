立法會選舉2025｜港鐵選舉日提早開出頭班車 便利票站人員作準備

【Now新聞台】政府先後舉行立法會會計界及醫療衞生界選舉論壇，兩個界別各有兩名候選人，他們分別討論如何協助業界發展等議題。 官方首場功能界別選舉論壇在荔枝角政府合署舉行，兩名會計界候選人分別是執業會計師吳錦華及爭取連任的民建聯黃俊碩。論壇包括政綱簡介、必答題、抽籤答問題以及總結，不設辯論和跟進環節，兩人討論如何協助業界轉型等。立法會會計界候選人黃俊碩：「四年前送我進立法會，可以為你積極發聲、為你爭取。我承諾，我當選後會落實我的競選政綱，為業界爭取更廣更闊的發展空間。我承諾，當選後會繼續站在業界最前面，為業界遮風擋雨。我承諾當選後我的承諾不會空談，我是一個有實戰經驗、有亮麗往績的現屆立法會議員，我會一如以往為業界爭取最多。」立法會會計界候選人吳錦華：「四年前香港正值疫情，我們需要的立法會議員，與今年的立法會議員要發展經濟完全不同，我希望可以進入議會，用更高、更廣、更深的態度，為香港服務、為業界服務。我希望大家可以支持我投我一票，投我『三無』候選人——沒有政黨、沒有背景、沒有外國護照。」同日舉行還有醫療衞生界論壇，這個界別的候選人有競逐連任的林哲玄及放射科醫生梁禮賢，他們討論議題包括如何面對老齡化挑戰等。立法會醫療衞生界候選人林哲玄：「現在大家的診所系統可以自動對接醫健通，背後就是我與政府不斷游說的工作成果，我關注跨境醫療廣告泛濫，我都有具體政策建議政府修訂兩條條例，全面限制醫療廣告。」立法會醫療衞生界候選人梁禮賢：「政府每年都花了一千億，但是前線仍然是苦不堪言，現在情況是大家都很努力，但是越做越難。我這次站出來，是給大家一個新的選擇，醫療不應是政府的開支和負擔，而是一個有生命、有前景產業。」10場地方選區以及選委會界別的選舉論壇已經完成，周二將會舉行工程界和建測規園界的選舉論壇。#要聞

now.com 影音新聞 ・ 22 小時前