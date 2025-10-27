本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
立法會選舉2025︱經民聯14人參選4人爭連任 工業界爆「內戰」
立法會選舉提名期開始，佔9個議席的經民聯，4名七旬老將盧偉國、梁君彥、林健鋒與龍漢標告退，加上「新丁」陸瀚民亦宣布棄選。經民聯今日（10月27日）公布派出14名成員出戰新一屆立法會選舉，現屬立法會主席梁君彥的工業界（第一）議席，更會有兩名成員同時挑戰，由黃永威對戰許文俊。
經民聯派出14名成員參選，其中四人爭取連任，平均年齡49歲。出選地方選區有4人，包括九龍中、九龍西、新界西南和新界東北；出選功能界別有8人，包括鄉議局、工業界(第一) 、工業界(第二)、紡織及製衣界、商界(第一) 、工程界和地產及建造界；出選選委界別有2人。對於不再連任議員，經民聯感謝他們多年在立法會的努力與貢獻。
九龍城區議員李超宇將出戰九龍中地區直選；深水埗區議員龐朝輝將出選九龍西；葵青區議員莫綺琪出選新界西南；沙田區議員鄧肇峰出戰新界東北。
趙式浩再戰地產及建造界
功能界別方面，劉業強、吳永嘉、陳祖恒3名現任議員在鄉議局、工業界（第二）、紡織及製衣界競逐連任。代表總商會的商界（第一）議員，現任議員林健鋒不再連任，經民聯派出林偉全出戰。
經民聯主席、工程界議員盧偉國棄選，經民聯派出工程師學會前會長、前土木工程處處長卜國明出戰。富商趙世曾長子趙式浩將接替龍漢標再戰地產及建造界議席，他本身亦是南區區議員。選委界方面，梁美芬日前已報名競逐連任，油尖旺區議員鄧銘心亦會出選。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-經民聯14人參選4人爭連任-工業界爆-內戰-/612366?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
