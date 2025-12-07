立法會選舉2025｜聖公會大主教陳謳明：上主吩咐人類治理大地 投票是成為好管家的表現

立法會選舉今日投票，全國政協委員、聖公會大主教陳謳明在會展投票後見記者(吳康琦攝)

立法會選舉今日投票，全國政協委員、聖公會大主教陳謳明指大埔宏福苑大火令更多人關注社會，願意表達對社會的關心。他期望新一屆議員將香港打造成更和諧，有愛、包容的社會。

陳謳明在會展投票後見記者，他滿意今天的投票安排，希望見到整個社會和諧包容，又指明白市民經歷大火帶來的集體憂傷，希望大家將悲哀化成力量，為香港做工作。他又指在宗教角度，上主吩咐人類治理大地，投票是「做一個好管家的表現」，認為是好事，令立法會代表市民的心聲，表達社會需要。

