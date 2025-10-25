梁祝繼承者十年最終章 專訪林奕華
立法會選舉2025｜葉劉公布棄選 冀應援會及網民勿失望指「唔會離開各位」
立法會選舉12月7日舉行，新民黨派出8人參選。不過，新民黨主席葉劉淑儀、副主席黎棟國及容海恩宣布不競逐連任，葉劉指不是退休，會一直為各位、為香港、為國家、為未來服務。
75歲的葉劉淑儀及73歲的黎棟國宣布不競逐連任，即是現屆所有12名70歲或以上的議員均不競逐連任。葉劉自2008年起透過地區直選晉身立法會，她感謝市民多次投票支持她。她指曾經歷立法會的「黑暗時代」，當時局面非常分烈，甚至被人佔領，嚴重影響政府運作。在完善選舉制度後議會運作恢復正常，包括通過基本法23條立法，她很高興完成使命。葉劉表示經過17年，是時候交棒予年輕人。
葉劉強調香港無年齡歧視，基本法亦無參選的年齡限制，無人要求她退休，只是考慮到新民黨有責任培養新人，新老交替的安排十分順理成章。葉劉強調不是退休，還會繼續在不同平台工作，包括行政會議、她成立的匯賢智庫等，「希望支持者，無論係應援會、網民唔好失望，我唔會離開各位，會一直為各位服務，未來會多啲時間同網民互動」。葉劉、黎棟國及容海恩會繼續留任新民黨正副主席，葉劉強調新民黨的未來路向不會變。
黎棟國亦指年齡限制只是傳聞，他會繼續在新民黨服務。棄選的還有容海恩，被問到是否與老爺袁弓夷涉嫌違反港區國安法有關，容海恩回應指棄選只是個人決定，希望在新時代發揮其法律專業，亦會繼續在新民黨工作以服務市民。
地區直選名單
香港島西：陳家珮
香港島東；郭浩景
新界東南：陳志豪
新界東北：李梓敬
新界西北：甘文鋒
新界西南：張文嘉
新界北：廖子聰
選委會界別名單
何敬康
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-葉劉公布棄選-冀應援會及網民勿失望指-唔會離開各位-/611949?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
