新民黨主席葉劉淑儀再被追問時，臉上重現笑容，連稱「對唔住、對唔住，畀我開會、唔該畀我開會。」(港台影片截圖)

立法會選舉提名期10月24日展開，目前至少15名議員表明不會競逐連任，12位年過70歲的議員當中，有8人已表明放棄競逐連任，仍未表態包括新民黨主席葉劉淑儀、副主席黎棟國及實政圓桌田北辰等，近日更有報道引消息指新民黨6名立法會議員之中，一半人不連任。

75歲的葉劉淑儀今日出席立法會交通事務委員會會議前，被記者再問到有關參選意願及黨內溝通時，她說「新民黨稍後會有正式宣布」，期間態度溫和，臉上再現笑容，連番稱「對唔住、對唔住，畀我開會、唔該畀我開會。」本周一，葉劉出席立法會委員會會議被記者追問參選意向，她一臉態度嚴肅着記者「不要阻礙我開會」，會後再被問到何時有決定時則稱，「新民黨適當時候會宣布，請各位不要騷擾我。」

田北辰：如參選須評估勝算

實政圓桌議員田北辰表示會在選舉提名期前作出交代。他認為不單是個人考慮，而是實政圓桌政有本身理念及政策，要考慮如何傳承及落實。至於會否有「新丁」參選， 要考慮是否取得足夠提名票，如直選亦要面對競爭。他又說，自己已75歲，如繼續參選，亦要評估提名及勝算等。

盧偉國：適時公布經民聯參選名單

在議會擁有9席的經民聯最少4人已宣布不參選。黨主席盧偉國表示不適宜透露選舉具體部署，形容要跟從規矩，適時才公布參選名單。他強調，經民聯一定會有新面孔參選。

民建聯陳恒鑌則指，民建聯下周舉行執委會會議，預料會通過參選名單，並會按機制公布。至於他個人會否參選，他說自己已服務地區多年，相信執委會會考慮。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-葉劉再被追問去留重現笑容-新民黨稍後有正式宣布-更新-/609471?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral