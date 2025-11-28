is6a6fpd6rpz_0_1.jpg

立法會選舉12月7日舉行，行政長官李家超至今未宣布會否因大埔宏福苑五級火意外而延期。行政會議召集人葉劉淑儀相信即使是延期，也需在今年底前完成選舉，指：「總不能無限延期」。

由現屆議員延任非理想安排

葉劉淑儀向傳媒表示，難以評估如期進行選舉對投票率的影響。由於下屆立法會任期明年1月開始，她認為由現屆議員延任非理想安排。現時政府正忙於救災，葉劉指如果押後兩星期舉行選舉，對部門可能是「鬆一口氣」。不過，她相信屆時的社會氣氛仍然是差，「如果你說，因為怕選民心情不好，那我想有大埔這麼大的災難，我們一個月後都是心情不好。」

廣告 廣告

葉劉強調，負責選舉的政制及內地事務局不是負責救災，相信政府可以同時處理到兩件事。如果政府宣布恢復選舉活動，她相信候選人會用尊重逝者的心情進行選舉。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-葉劉-總不能無限延期-難評估投票率影響/623058?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral