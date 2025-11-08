iHerb雙11優惠全網限時74折
立法會選舉2025｜警務處處長周一鳴落區派發紀念品 呼籲市民踴躍投票
立法會選舉12月7日舉行，警務處處長周一鳴今日聯同灣仔警區少年警訊及耆樂警訊會員，於銅鑼灣百德新街向市民派發宣傳單張及紀念品，呼籲公眾踴躍投票。
呼籲市民提醒身邊人投票
活動期間，周一鳴與市民交談，向他們講解立法會換屆選舉的重要性，呼籲他們除了要於投票日當天預留時間投票，亦要提醒身邊人用好手上重要一票，選出代表自己的代議士，共同為香港的長遠發展和民生福祉作出貢獻。
