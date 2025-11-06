立法會選舉2025｜選舉主任要求江旻憓闡述與旅遊業關係 江回應曾參與賽馬旅遊項目

江旻憓報名參選旅遊界(鍾式明攝)

立法會選舉12月7日舉行，巴黎奧運重劍金牌得主江旻憓報名參選旅遊界。翻查其參選提名表格，選舉主任本周一曾向江旻憓發電郵，要求她闡述其經歷與旅遊業的關係。江旻憓回覆指曾參與馬會的賽馬旅遊項目，亦相信體育與旅遊可跨界融合。

江旻憓回覆選舉主任稱，政府早前推出《香港旅遊業發展藍圖》時強調發展賽馬旅遊，而她在任職馬會對外事務經理期間，參與「賽馬旅遊生態圈」項目，成功將沙田馬場打造成為亞洲頂級體育旅遊綜合體，為香港旅遊業開拓新的發展方向。江旻憓亦指見證馬會與廣東省體育總會的戰略合作，向廣東省推介從化馬場作為區域樞紐的作用。她在馬會積極推動「賽事經濟+鄉村旅遊」模式，以及參與馬會與中旅集團簽署合作備忘錄，推動香港成為亞洲盛事之都。



強調獲得旅遊界人士支持

另外，江旻憓稱她作為香港首名奧運女子劍擊金牌得主，相信體育可與旅遊跨界融合。在國際舞台上，以精英金牌運動員和馬會對外事務經理身分，曾參與聯合國會議等場合，向世界推廣香港。江旻憓在回函強調，她的工作獲得旅議會主席譚光舜、信和集團主席黃永光、美麗華集團陳宗彝、嘉里建設郭孔華等旅遊界人士認可。

報名參選旅遊界的還有經營旅行社的觀塘區議員馬軼超，他獲得17名選委提名，包括恆利旅運董事鄧雯蕙、富力地產創辦人李思廉、工程師司徒家成等。

