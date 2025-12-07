精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
立法會選舉2025｜長和主席李澤鉅到會展票站投票：祝願選舉成功
立法會選舉今天（7日）投票，多間地產商「大孖沙」都有到會展票站投票，其中全國政協委員、長和主席李澤鉅下午3時許在兩名保鑣護送下到場，表示「祝願選舉成功」，被問到選舉氣氛如何，戴上白色口罩的他手持心意謝卡簡單回應「幾好」後離開。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/立法會選舉2025-長和主席李澤鉅到會展票站投票-祝願選舉成功-/625541?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
立法會選舉．投票率｜截至晚上 9 時半 地方選區整體投票率 30.43% 125.7 萬人投票 票站較上屆提早 1 小時開放｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】完善選舉制度後的第二次立法會選舉於今（7 日）舉行，主要票站投票時間由早上7時半，至晚上11時半。截至下午 9 時半，投票開始 14 個小時後，全港地方選區整體有約 125.7 萬人投票，累計投票率 30.43%。今屆立法會選舉的投票時間較上屆提早一小時，而上屆首 13 小時，即至下午 9 時半的累計投票率為 29.28%。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
立法會選舉．大埔︱拉票區喧囂歸於寂靜 候選人棄用大聲公 新界東北投票率全港最低︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】 今天(12月7日)選舉日截至下午五時半，立法會選舉地方選區投票率為23.76%，大埔所在的新界東北區投票率為全港最低，僅有22.62%。《Yahoo 新聞》記者全日遊走大埔市區，見各政黨助選團都棄用大聲公，比大埔以往的選舉日都要寂靜，候選人也格外嚴肅。有投票市民表示政府落力宣傳選舉，因此不覺得選舉氣氛靜局，另有市民希望無論是那位候選人當選，都能為區內受災居民「盡做」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
立法會選舉．新界北｜天水圍候選人「選情告急」 選民指區內選舉氣氛「麻麻」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，投票時間到今晚 11 時半。隸屬新界北選區的天水圍一帶滿佈各候選人街站，《Yahoo新聞》記者下午到天瑞社區中心、樂善堂梁球琚學校兩個票站，現場人流不多，有投完票的選民持心意卡在票站門口「打卡」。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
美戰爭部長面臨黨內外要求下台壓力
（法新社華盛頓6日電） 美國戰爭部長赫格塞斯因多起爭議面臨愈來愈大壓力，包括對疑似運毒船隻發動的攻擊行動，以及使用Signal訊息軟體討論敏感軍事資訊，引發外界越來越多批評和要求辭職的聲浪。針對涉嫌販毒者的攻擊——尤其是一場在初次攻擊後仍存活的倖存者又遭到後續攻擊身亡的事件——以及使用商用訊息軟體Signal討論即將在葉門展開的軍事行動，都讓對赫格塞斯的反對聲浪進一步升高。法新社 ・ 6 小時前
立法會選舉｜屯門新墟街市派茶葉罐「谷票」逾百長者排隊 怡樂花園居民：沒有特別看好的人選︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】2025 年立法會選舉今（ 7 日）舉行，《Yahoo新聞》記者到屬新界西北選區的屯門新墟一帶觀察。井財街社區會堂及蒙恩小學兩個票站早上 7 時半人流不多，至 8 時半起陸續有人投票。投票後選民可獲「心意卡」，各候選人競選團隊把握最後機會拉票。宏福苑火災涉事承建商「宏業建築工程」同為屯門怡樂花園做大維修。居於怡樂花園的選民形容今屆候選人不夠理想，沒有特別看好的人選。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
駐港國家安全公署約談國際新聞機構 並罕見發出警告
【彭博】— 香港當局周六罕見約談部分國際新聞機構，針對近期宏福苑火災及香港立法會選舉的「虛假信息和炒作抹黑」發出警告。Bloomberg ・ 1 天前
立法會選舉．選委會界別︱票站雲集政商名人 曾鈺成、曾德成結伴現身 梁君彥：有得揀先係老闆︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉今日（7 日）舉行，1500名選委在灣仔會展票站投票，投票互選40席。今天早上政商名人雲集，包括僑聯副主席盧文端、立法會前主席曾鈺成以及其胞弟、民政事務局前局長曾德成等。即將卸任的立法會主席梁君彥向傳媒形容，今年選舉氣氛比較上屆好，籲外界不要只關注投票率，市民應用手上一票選出心儀候選人，「有得揀先係老闆」，推展宏福苑災後重建工作。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
美國要求歐洲2027年接手北約防衛重任！
美國國防部官員近日向歐洲盟邦釋出明確訊號，要求歐洲在 2027 年前接手北約（NATO）大部分傳統防衛能力，涵蓋情報、兵力部署與飛彈防禦等核心項目。鉅亨網 ・ 1 天前
馬克龍訪華受高規格接待，兩國恐難在俄烏及台灣問題上「各取所需」
AFP via Getty Images 法國總統艾曼紐爾·馬克龍（Emmanuel Macron；馬克宏）12月3-5日訪華，是其任內的第四次國事訪問中國。馬克龍該次到訪率領超過40位法國商界領袖，有分析稱這彰顯了此次訪問在經貿與地緣政治上的雙重意義 他在北京與中國國家主席習近平進行了90分鐘的雙邊會談，隨後舉行合作文件簽署儀式，並共同出席新聞發布會。馬克龍接著在昨日趕赴四川，以非正式的方式與習再次碰面。兩國簽署有關大熊貓保育合作計畫備忘錄。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
美最高法院將審理特朗普廢除出生公民權案 明年裁決攸關數百萬人
據綜合外媒周五 (5 日) 報導，美國最高法院宣布，將審理美國總統特朗普提出廢除自動出生公民權的案件。下級法院已一致認定特朗普的行政命令違憲，最高法院預計明年上半年做出裁決，結果將影響數百萬人。鉅亨網 ・ 1 天前
立法會選舉｜廉署今通緝 1 人及拘 4 人 涉煽惑他人不投票或投無效票 累計共拘 11 人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，廉政公署拘捕4人，涉嫌選舉期間在社交平台留言，煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
投票首3個鐘收47宗選舉投訴 累積至今2248宗
【on.cc東網專訊】立法會換屆選舉今日(7日)進行投票，選舉管理委員會主席陸啟康視察幾個票站，指截至10點半，選管會今日共接獲47宗選舉投訴，會盡快處理，而選舉至今一共接獲2,248宗投訴，主要涉及選舉廣告。on.cc 東網 ・ 9 小時前
立法會選舉｜港島西5候選人競逐兩議席 多人齊打告急牌(林尊豪 報道)
【Now新聞台】立法會港島西選區五名候選人競逐兩個議席，其中三人是現任立法會議員，意味有人沒法連任，另外兩人首次參選，多名候選人一早已打告急牌。 新民黨陳家珮接捧主席葉劉淑儀，由選委會界別轉跑道出選港島西，但未到中午已經告急。立法會港島西候選人陳家珮：「希望可以出來支持葉太的徒弟。我和葉太其實都一起創立新民黨，15年來都很用心去服務不同階層的市民，亦都給人印象都很夠膽發聲，有甚麼說甚麼。所以我覺得新民黨其實是香港政壇中不能消失的一把聲音。」同樣轉跑道的還有工聯會郭偉强，由勞工界轉戰地區直選，他亦都告急，但指對選民眼光有信心。立法會港島西候選人郭偉强：「維護自己權益，亦都維護自己的就業狀況，去投下這一票。當然我們工聯會，我是唯一一個在立法會提出要打擊黑工及凍結外勞機制的一個議員，事實上你比較，只有我做過。如果大家都關心飯碗，很應該出來投這一票。」民建聯陳學鋒原區出選，競逐連任，他指宏福苑火災的確影響民建聯選情，因此落力在東涌拉票。立法會港島西候選人陳學鋒：「但我相信市民眼睛都是雪亮，一些抹黑的說話的確會有中傷的情況，但我們都是用我們的服務令我們的市民投我們。我們接下來都會推動一些鄉郊旅遊now.com 新聞 ・ 3 小時前
美貿易代表：與中國商貿勢減
美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）表示，中美之間的貿易應該更趨平衡，規模可能需要縮小，而且貿易領域應該集中在非敏感商品類別上，認為這樣有助雙方不會過度互相依賴。信報財經新聞 ・ 1 天前
委內瑞拉反對派領袖馬查多矢言親領諾貝爾和平獎
（法新社奧斯陸6日電） 挪威諾貝爾協會（Nobel Institute）主席哈普威金今天告訴法新社，今年諾貝爾和平獎得主委內瑞拉反對派領袖馬查多已確認將親臨挪威首都奧斯陸領獎。馬查多（Maria Corina Machado）自去年8月以來一直躲藏，今年10月10日她榮獲諾貝爾和平獎，正式頒獎典禮定於本月10日在奧斯陸舉行。法新社 ・ 22 小時前
香港立法會選舉週日投票日有什麼要點？
BBC News Chinese香港立法會選舉一般在9月舉行，直到2021年選舉制度修改後改於12月投票。 第八屆中國香港特區立法會選舉定於12月7日舉行。 這是2021年3月中國全國人大常委會以確保「愛國者為主體的『港人治港』」等原則修改香港選舉制度後，第二次立法會改選。 在2021年選舉改制後，美國和歐盟發聲明批評該改變。 由數以十計國家的立法者組成的「對中政策跨國議會聯盟」在當年形容，香港立法會選舉「不過是專制主義的展示」。 ...BBC News 中文 ・ 14 小時前
海格塞斯：以實力非對抗阻嚇中國 將擴大軍事溝通
【on.cc東網專訊】美國防長海格塞斯上周六（6日）在加州西米谷出席列根國防論壇時表示，美國將以實力而非對抗來阻嚇中國，並尋求力量平衡，強調無意改變台海現狀。他又指，將擴大和解放軍的軍對軍溝通渠道，以避免衝突並降低緊張。on.cc 東網 ・ 10 小時前
波音：川普的股權投資計畫 不適用美國大型國防企業
波音防務部門高層指出，美國政府推動的入股戰略產業政策，並不適用於波音等大型國防承包商，而是鎖定供應鏈與中小企業。相關說法與先前政府官員立場出現落差。鉅亨網 ・ 7 小時前
川普終止出生公民權案 美國最高法院同意審理
（法新社華盛頓5日電） 美國最高法院今天同意審理總統川普試圖終止出生公民權的案件。以保守派為主的美國最高法院，尚未針對這起重大案件排定口頭辯論日期，但預料將在明年初審理，並於6月做出裁決。法新社 ・ 1 天前
立法會選舉｜地區直選投票率為12.99% 選委會界別投票率逾84%
【Now新聞台】今日是立法會選舉，投票已進行超過五小時。立法會選舉投票時間在早上7時半開始，晚上11時半結束。截至中午12時半，地區直選有超過53萬名選民投票，投票率是百分之12.99。投票時間比上屆提早一小時，結束時間亦延遲一小時，按時段劃分去與上屆比較，投票率稍為上升，升了不足1個百分點。看完地方選區後，轉看選舉委員會界別，投票率超過84%，是三個界別之中最高。至於功能界別中，投票率最高的分別是商界(三)、科技創新界及全國人大、政協和全國性團體代表界別。立法會選舉｜投票率不斷更新2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒#要聞now.com 影音新聞 ・ 9 小時前