陳國基支持商界補假以鼓勵員工投票

立法會選舉12月7日舉行，政務司司長陳國基指支持商界鼓勵員工投票，包括向投票的員工提供半日假期。

政府積極鼓勵選民投票，陳國基今早在電台節目指最近很多僱主關注有員工在投票日本來有事務，如果去投票就不能完成原本的日程。有商界指出不如向投票的員工補回半天假期，陳國基認為這個方法很好，「因為有時也不知道補2或3小時，不如補假半天，更簡單計算。」

會監察「反中亂港」分子

此外，陳國基指部分逃離香港的反中亂港分子仍死心不息，在選舉等大型活動舉行期間，呼籲市民作不合作行為。陳國基說政府會在選舉期間監察有關人士，防止有人不擇手段破壞選舉。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-陳國基支持商界補假-鼓勵員工投票-/614116?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral