政務司司長陳國基早前到金鐘政府合署「洗樓」派發選舉宣傳單張，呼籲公務員踴躍投票。(陳國基fb)

立法會選舉12月7日舉行，特區行政長官李家超早前向全體公務員發函，鼓勵公務員以身作則踴躍參與投票。

政務司司長陳國基接受港台專訪時表示，公務員有多一個身份，政府做的事，公務員應該支持，政府舉辦選舉，公務員就要以身作則，若政府僱員都不投票，外界就會質疑為何自己人都不投票。被問到如公務員沒有投票會否有跟進行動，陳國基表示，鼓勵所有公務員投票，但投票保密，政府無法得知公務員何時投票或投票給哪位候選人，強調不會迫任何人投票，亦不會檢查有否投票，有信心絕大部分公務員都會投票。

考慮延續派發心意謝卡

政府在兩年前區議會選舉時，曾向投完票的市民派發心意謝卡，陳國基表示，會考慮延續有關做法，正構思心意卡的設計，希望藉此感謝市民，亦可以留作紀念。

希望投票率越高越好

陳國基又表示，不會估計投票率，亦不會與上屆作比較，但當然希望投票率越高越好，投票率越高，越能充分反映每名選民的意願。選舉日翌日訂為學校假期，被問到會否擔心家長趁長周末帶子女離港消費。陳國基表示，投票時間很長，由早上8時半至晚上10時半，希望市民明白選舉的重要性，完成投票後才去玩仍有很多時間。

令香港興盛 立法會角色很重要

陳國基指香港已「由亂到治」走向「由治及興」，基本上亦已解決國家安全的問題，要令到香港興盛，立法會的角色很重要。他指出，立法會的功能包括監察政府、傳達民意、制定通過法律、優化政府政策，這些功能均與市民的生活息息相關，市民應該踴躍投票，選出心儀的立法會議員，透過立法會反映民意。

對於有意見指，在愛國者治港下每名候選人背景都差不多，不用投票選擇。陳國基認為是一個很錯的觀念，90個議員均代表不同界別，有議員較注重民生、亦有較注重勞工、商界等議題。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-陳國基-不會檢查公務員有否投票-有信心大部分都會投票/618416?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral