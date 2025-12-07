宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
立法會選舉2025｜陳國基：「一戶一社工」不會逼災民投票 強調沒預設目標投票率
立法會換屆選舉今日舉行，包括司長、各決策局局長等官員前往投票。
政務司司長陳國基早上到火炭一票站投票，並呼籲選民投票。被問到大埔宏福苑火災會否影響投票率，陳說沒有預設投票率，希望所有人出來投票貢獻香港。他表示明白因為火災，大埔及全港市民仍然感到傷痛，心情沉重，但投票意義重大，因立法會對未來香港、政府將來施政都很重要，包括支援災民及救災，需要立法會配合及監督。陳國基強調香港要繼續前行、要幫助災民，也需要與立法會合作，希望依時選出新一屆立法會議員，不會令明年1月1日出現真空而阻礙施政。
陳國基：理解市民心情沉重但投票意義重大
陳國基又說，要求棚網下架是為了安全，而非懲罰承建商。政府會盡快制定新守則，堵塞漏洞，確保棚網安全才再上架。至於獨立委員會方面，他說，會由法官主持，成員包括業界及專業人士，都是獨立人士，確保調查專業及有效進行，希望盡快找出火災原因及漏洞。
有報道指協助宏福苑災民的「一戶一社工」被要求向災民講投票事宜。陳國基表示，「一戶一社工」的設立，目的是幫助受災市民，並不是為投票而設，社工不會要求市民去投票，這不是他們的工作範圍。若有受災市民想投票，但現在不方便，社工可提供幫助，這是應受災市民的要求進行幫助，而不是「逼」他們投票。
孫玉菡稱約20戶提出需要特別交通安排
勞工及福利局長孫玉菡到外展票站視察後就表示，一戶一社工每日會兩次致電住戶了解需要，提出關心之餘亦會詢問是否需要在投票方面提供協助，如提供交通安排方便往返大埔投票。他稱，有約20戶提出需要特別交通安排。
對於有「一戶一社工」發文稱工作量難以負擔，孫玉菡說，社工受專業訓練，願意多行一步協助居民，相信他們除原本跟進個案外，有能力再兼顧為一個受影響家庭提供協助。政府亦安排兩名公務員同時為災民提供協助，相信有減輕社工工作量。
陳茂波：推動改革要有立法會支持和配合
財政司司長陳茂波到黃竹坑票站投票，他指香港遭受火災後，需要社會各界團結一致，亦激發了徹底改革相關制度的強烈要求，政府需要市民支持，以進行災後重建和系統性的制度改革，強調這些改革必須要有立法會的支持和配合，才可加速和全面進行。陳茂波認為行政機關和立法機構建設性互動、結合力量，能夠加速改革，需要有承擔、能力和視野的人士進入立法會，與政府一同推動經濟和社會持續發展。
律政司司長林定國到山頂一個票站投票。他在投票後表示，為了香港的未來發展有很多事要處理，包括大埔宏福苑火災的善後工作，政府會立即與新一屆立法會議員一同各司其職，努力建構一個更加平安和美好的香港家園。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/立法會選舉2025-陳國基-一戶一社工-不會逼災民投票-強調沒預設目標投票率/625485?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
美戰爭部長面臨黨內外要求下台壓力
（法新社華盛頓6日電） 美國戰爭部長赫格塞斯因多起爭議面臨愈來愈大壓力，包括對疑似運毒船隻發動的攻擊行動，以及使用Signal訊息軟體討論敏感軍事資訊，引發外界越來越多批評和要求辭職的聲浪。針對涉嫌販毒者的攻擊——尤其是一場在初次攻擊後仍存活的倖存者又遭到後續攻擊身亡的事件——以及使用商用訊息軟體Signal討論即將在葉門展開的軍事行動，都讓對赫格塞斯的反對聲浪進一步升高。法新社 ・ 6 小時前
立法會選舉．投票率｜截至晚上 9 時半 地方選區整體投票率 30.43% 125.7 萬人投票 票站較上屆提早 1 小時開放｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】完善選舉制度後的第二次立法會選舉於今（7 日）舉行，主要票站投票時間由早上7時半，至晚上11時半。截至下午 9 時半，投票開始 14 個小時後，全港地方選區整體有約 125.7 萬人投票，累計投票率 30.43%。今屆立法會選舉的投票時間較上屆提早一小時，而上屆首 13 小時，即至下午 9 時半的累計投票率為 29.28%。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
駐港國家安全公署約談國際新聞機構 並罕見發出警告
【彭博】— 香港當局周六罕見約談部分國際新聞機構，針對近期宏福苑火災及香港立法會選舉的「虛假信息和炒作抹黑」發出警告。Bloomberg ・ 1 天前
立法會選舉．大埔︱拉票區喧囂歸於寂靜 候選人棄用大聲公 新界東北投票率全港最低︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】 今天(12月7日)選舉日截至下午五時半，立法會選舉地方選區投票率為23.76%，大埔所在的新界東北區投票率為全港最低，僅有22.62%。《Yahoo 新聞》記者全日遊走大埔市區，見各政黨助選團都棄用大聲公，比大埔以往的選舉日都要寂靜，候選人也格外嚴肅。有投票市民表示政府落力宣傳選舉，因此不覺得選舉氣氛靜局，另有市民希望無論是那位候選人當選，都能為區內受災居民「盡做」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
川普2.0國安戰略 收縮回西半球並嚴詞抨擊歐洲
（法新社華盛頓5日電） 美國總統川普政府今天提出國家安全戰略報告，徹底重塑華府外交政策主張，對外重心從全球回到西半球，將遏制大規模移民列為優先事項，另還批評歐洲文明正面臨淡出舞台的危機。這份戰略主張「調整美國在全球的軍事部署，應對自家西半球內迫切的威脅」，首先就是移民問題。法新社 ・ 1 天前
立法會選舉．新界北｜天水圍候選人「選情告急」 選民指區內選舉氣氛「麻麻」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，投票時間到今晚 11 時半。隸屬新界北選區的天水圍一帶滿佈各候選人街站，《Yahoo新聞》記者下午到天瑞社區中心、樂善堂梁球琚學校兩個票站，現場人流不多，有投完票的選民持心意卡在票站門口「打卡」。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
立法會選舉｜黃碧嬌連任三屆選委 有份投票選立會選委界議員 曾提名林鄭做特首｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行，地區直選、功能界別和選委會界別共 90 個議席，其中 40 席選舉委員會界別議席將由 1,500 名選舉委員會委員投票互選產生，每名委員可投票選40名候選人。《Yahoo 新聞》翻查資料發現，因擔任上屆宏福苑法團事務顧問，被指是大維修「推手」之一的民建聯黃碧嬌，自 2011 年起連任選委，今日將到會展投票選立法會選委界議員，同時亦意味有被選資格。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
馬克龍訪華受高規格接待，兩國恐難在俄烏及台灣問題上「各取所需」
AFP via Getty Images 法國總統艾曼紐爾·馬克龍（Emmanuel Macron；馬克宏）12月3-5日訪華，是其任內的第四次國事訪問中國。馬克龍該次到訪率領超過40位法國商界領袖，有分析稱這彰顯了此次訪問在經貿與地緣政治上的雙重意義 他在北京與中國國家主席習近平進行了90分鐘的雙邊會談，隨後舉行合作文件簽署儀式，並共同出席新聞發布會。馬克龍接著在昨日趕赴四川，以非正式的方式與習再次碰面。兩國簽署有關大熊貓保育合作計畫備忘錄。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
特朗普政府示警歐洲：若不改變將面臨文明被抹除的風險
【彭博】— 白宮在一份年度國家安全更新中表示，經過數十年的經濟下滑、政治審查和移民潮，歐洲面臨「文明被抹除」的風險。這份報告構成了特朗普政府對歐洲大陸的又一次尖銳批評。Bloomberg ・ 1 天前
立法會選舉｜屯門新墟街市派茶葉罐「谷票」逾百長者排隊 怡樂花園居民：沒有特別看好的人選︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】2025 年立法會選舉今（ 7 日）舉行，《Yahoo新聞》記者到屬新界西北選區的屯門新墟一帶觀察。井財街社區會堂及蒙恩小學兩個票站早上 7 時半人流不多，至 8 時半起陸續有人投票。投票後選民可獲「心意卡」，各候選人競選團隊把握最後機會拉票。宏福苑火災涉事承建商「宏業建築工程」同為屯門怡樂花園做大維修。居於怡樂花園的選民形容今屆候選人不夠理想，沒有特別看好的人選。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
美最高法院將審理特朗普廢除出生公民權案 明年裁決攸關數百萬人
據綜合外媒周五 (5 日) 報導，美國最高法院宣布，將審理美國總統特朗普提出廢除自動出生公民權的案件。下級法院已一致認定特朗普的行政命令違憲，最高法院預計明年上半年做出裁決，結果將影響數百萬人。鉅亨網 ・ 1 天前
川普國家安全戰略批歐 克宮：大致符合俄國願景
（法新社莫斯科7日電） 針對川普政府近日公布的新版「國家安全戰略」報告，克里姆林宮發言人培斯科夫在今天播出的專訪中表示，這屆美國政府不同於以往，美方這次調整大致符合俄羅斯願景。培斯科夫在俄羅斯國家電視台（Rossiya）今天播出的專訪中表示，這屆美國政府「與以往截然不同」，並補充：「我們看到這次調整，我會說，這大致上符合我們的願景。」法新社 ・ 1 小時前
立法會選舉｜港島西5候選人競逐兩議席 多人齊打告急牌(林尊豪 報道)
【Now新聞台】立法會港島西選區五名候選人競逐兩個議席，其中三人是現任立法會議員，意味有人沒法連任，另外兩人首次參選，多名候選人一早已打告急牌。 新民黨陳家珮接捧主席葉劉淑儀，由選委會界別轉跑道出選港島西，但未到中午已經告急。立法會港島西候選人陳家珮：「希望可以出來支持葉太的徒弟。我和葉太其實都一起創立新民黨，15年來都很用心去服務不同階層的市民，亦都給人印象都很夠膽發聲，有甚麼說甚麼。所以我覺得新民黨其實是香港政壇中不能消失的一把聲音。」同樣轉跑道的還有工聯會郭偉强，由勞工界轉戰地區直選，他亦都告急，但指對選民眼光有信心。立法會港島西候選人郭偉强：「維護自己權益，亦都維護自己的就業狀況，去投下這一票。當然我們工聯會，我是唯一一個在立法會提出要打擊黑工及凍結外勞機制的一個議員，事實上你比較，只有我做過。如果大家都關心飯碗，很應該出來投這一票。」民建聯陳學鋒原區出選，競逐連任，他指宏福苑火災的確影響民建聯選情，因此落力在東涌拉票。立法會港島西候選人陳學鋒：「但我相信市民眼睛都是雪亮，一些抹黑的說話的確會有中傷的情況，但我們都是用我們的服務令我們的市民投我們。我們接下來都會推動一些鄉郊旅遊now.com 新聞 ・ 3 小時前
美貿易代表：與中國商貿勢減
美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）表示，中美之間的貿易應該更趨平衡，規模可能需要縮小，而且貿易領域應該集中在非敏感商品類別上，認為這樣有助雙方不會過度互相依賴。信報財經新聞 ・ 1 天前
投票首3個鐘收47宗選舉投訴 累積至今2248宗
【on.cc東網專訊】立法會換屆選舉今日(7日)進行投票，選舉管理委員會主席陸啟康視察幾個票站，指截至10點半，選管會今日共接獲47宗選舉投訴，會盡快處理，而選舉至今一共接獲2,248宗投訴，主要涉及選舉廣告。on.cc 東網 ・ 9 小時前
委內瑞拉反對派領袖馬查多矢言親領諾貝爾和平獎
（法新社奧斯陸6日電） 挪威諾貝爾協會（Nobel Institute）主席哈普威金今天告訴法新社，今年諾貝爾和平獎得主委內瑞拉反對派領袖馬查多已確認將親臨挪威首都奧斯陸領獎。馬查多（Maria Corina Machado）自去年8月以來一直躲藏，今年10月10日她榮獲諾貝爾和平獎，正式頒獎典禮定於本月10日在奧斯陸舉行。法新社 ・ 22 小時前
海格塞斯：以實力非對抗阻嚇中國 將擴大軍事溝通
【on.cc東網專訊】美國防長海格塞斯上周六（6日）在加州西米谷出席列根國防論壇時表示，美國將以實力而非對抗來阻嚇中國，並尋求力量平衡，強調無意改變台海現狀。他又指，將擴大和解放軍的軍對軍溝通渠道，以避免衝突並降低緊張。on.cc 東網 ・ 10 小時前
波音：川普的股權投資計畫 不適用美國大型國防企業
波音防務部門高層指出，美國政府推動的入股戰略產業政策，並不適用於波音等大型國防承包商，而是鎖定供應鏈與中小企業。相關說法與先前政府官員立場出現落差。鉅亨網 ・ 7 小時前
加薩戰爭動搖德以關係 梅爾茨首訪以色列化解分歧
（法新社特拉維夫6日電） 德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天抵達以色列，這是他上任後首次訪問以國。法新社報導，梅爾茨於當地時間晚上近8時抵達特拉維夫（Tel Aviv）班古里昂機場（Ben Gurion airport），由以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）接機，薩爾稱梅爾茨是「以色列的朋友」，並表示德國是「重要夥伴」。法新社 ・ 9 小時前
郭炳聯今早投票以行動支持立法會選舉
新地(00016.HK)主席兼董事總經理郭炳聯今日早上已前往票站投票，以行動支持是次立法會選舉，新地亦已推出多項措施，積極鼓勵員工與市民履行公民責任，踴躍投票，選賢任能。針對近日發生的嚴重火災，郭炳聯對傷亡者及其家屬致以深切哀悼與慰問。他期望，新一屆立法會繼續支持和監督特區政府依法施政，協助香港在「由治及興」的進程中穩步前行，推動良政善治、加快經濟發展及改善民生步伐。（BC)#新地 #郭炳聯 #立法會選舉 (BC)infocast ・ 6 小時前