立法會選舉2025｜陳國基：「一戶一社工」不會逼災民投票 強調沒預設目標投票率

立法會換屆選舉，政務司司長陳國基投票(中通社)

立法會換屆選舉今日舉行，包括司長、各決策局局長等官員前往投票。

政務司司長陳國基早上到火炭一票站投票，並呼籲選民投票。被問到大埔宏福苑火災會否影響投票率，陳說沒有預設投票率，希望所有人出來投票貢獻香港。他表示明白因為火災，大埔及全港市民仍然感到傷痛，心情沉重，但投票意義重大，因立法會對未來香港、政府將來施政都很重要，包括支援災民及救災，需要立法會配合及監督。陳國基強調香港要繼續前行、要幫助災民，也需要與立法會合作，希望依時選出新一屆立法會議員，不會令明年1月1日出現真空而阻礙施政。

陳國基：理解市民心情沉重但投票意義重大

陳國基又說，要求棚網下架是為了安全，而非懲罰承建商。政府會盡快制定新守則，堵塞漏洞，確保棚網安全才再上架。至於獨立委員會方面，他說，會由法官主持，成員包括業界及專業人士，都是獨立人士，確保調查專業及有效進行，希望盡快找出火災原因及漏洞。

有報道指協助宏福苑災民的「一戶一社工」被要求向災民講投票事宜。陳國基表示，「一戶一社工」的設立，目的是幫助受災市民，並不是為投票而設，社工不會要求市民去投票，這不是他們的工作範圍。若有受災市民想投票，但現在不方便，社工可提供幫助，這是應受災市民的要求進行幫助，而不是「逼」他們投票。







孫玉菡稱約20戶提出需要特別交通安排

勞工及福利局長孫玉菡到外展票站視察後就表示，一戶一社工每日會兩次致電住戶了解需要，提出關心之餘亦會詢問是否需要在投票方面提供協助，如提供交通安排方便往返大埔投票。他稱，有約20戶提出需要特別交通安排。

對於有「一戶一社工」發文稱工作量難以負擔，孫玉菡說，社工受專業訓練，願意多行一步協助居民，相信他們除原本跟進個案外，有能力再兼顧為一個受影響家庭提供協助。政府亦安排兩名公務員同時為災民提供協助，相信有減輕社工工作量。

陳茂波：推動改革要有立法會支持和配合

財政司司長陳茂波到黃竹坑票站投票，他指香港遭受火災後，需要社會各界團結一致，亦激發了徹底改革相關制度的強烈要求，政府需要市民支持，以進行災後重建和系統性的制度改革，強調這些改革必須要有立法會的支持和配合，才可加速和全面進行。陳茂波認為行政機關和立法機構建設性互動、結合力量，能夠加速改革，需要有承擔、能力和視野的人士進入立法會，與政府一同推動經濟和社會持續發展。

律政司司長林定國到山頂一個票站投票。他在投票後表示，為了香港的未來發展有很多事要處理，包括大埔宏福苑火災的善後工作，政府會立即與新一屆立法會議員一同各司其職，努力建構一個更加平安和美好的香港家園。

