立法會選舉2025｜陳國基：為方便選民延長投票時間 不等於投票率一定高些

立法會選舉12月7日舉行，投票時間延長至早上7時半至晚上11時半。政務司司長陳國基指是為了方便選民，投票時間長了，不一定等於投票率會高些。

陳國基接受傳媒專訪，指延長投票時間的目的是方便每名選民，反指：「如果你說長些就多些，我們不如24小時，那就更多，不應該是這樣，不是這樣看的。」他表示無預測投票率會否達到上屆的30%，但希望所有選民都會投票。

相信公務員不會虛報

對於須在投票日上班的公務員，政府會安排發還往返辦公室和票站的交通費。陳國基表示非常有信心公務員不會虛報。不過，如果發現有關情況，會作適當的紀律處分。

