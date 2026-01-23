立法會18個事務委員會首次會議討論未來議程 議員倡談大廈法團支援及關愛隊表現

【Now新聞台】立法會18個事務委員會先後舉行首次會議。

立法會秘書處安排18個事務委員會在今日不同時段開會，包括處理選正副主席的程序，以及討論到未來會議的議程。

在房屋事務委員會，有議員關注大埔宏福苑火災後，全港過渡性房屋的負載情況，以及簡樸房條例3月生效後的事宜。

而在民政及文化體育事務委員會，有議員關注政府會如何支援大廈法團及關愛隊的工作，希望日後會議都可以跟進。

立法會議員(飲食界)梁進：「宏福苑(火災)事件發生後，警方都拘捕了很多涉案人士，多少可能要負上刑責。我們很多業主、法團都表示或擔心繼續擔任法團工作，到底意義或義務是甚麼？加上這一直是無償的工作，法團的管理通常是由有赤子之心、無私的居民去擔任。如果這樣走下去，無疑會令法團，尤其舊樓很容易陷入癱瘓。」

立法會議員(選舉委員會)黃錦良：「關愛隊現在在地區，其實作用是非常大，我就很希望看看如何提升關愛隊的形象、如何做好宣傳。因為市民一直很關注關愛隊工作成效及公帑的應用，所以在民政會的議程內，希望加入關愛隊相關的議題。」

